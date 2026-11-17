צביקה גרינגליק, אביו של סרן במילואים שאולי גרינגליק ז"ל, שנפל בקרב ברצועת עזה במלחמה, מתח ביקורת חריפה על השימוש בשמם של הורים שכולים במסגרת המחאה נגד בחירתו של ח"כ מתן כהנא ליו"ר הכנסת בתמיכת המפלגות הערביות.

בפוסט שפרסם בפייסבוק הבהיר גרינגליק כי השכול אינו מעניק לאיש זכות לדבר בשם כלל המשפחות השכולות או לגייס אותן למאבק פוליטי. "הקריאות למתן כהנא לעשות כך או אחרת בשם הורים שכולים הוא לא פחות מביזיון המת. לקרוא לאחדות אני מבין. לתפוס צד פוליטי בשם השכול הוא מעשה שלא ייעשה", כתב האב השכול.

הוא הדגיש כי השכול חוצה מחנות פוליטיים, וכי משפחות שאיבדו את יקיריהן אינן מחזיקות בהכרח באותה השקפת עולם. כדוגמה הזכיר את גדי איזנקוט, ששכל את בנו, ואת בנימין נתניהו, ששכל את אחיו, לצד משפחות שכולות מכל חלקי החברה הישראלית.

"יש הורים שכולים משמאל, מימין ומהמרכז. ויש גם מוסלמים שכולים ששירתו בצה"ל. כל אחד ודעותיו. הדעות הפוליטיות לא משתנות כשמאבדים בן. מה שצריך להשתנות זאת הגישה לאחר. למי שלא בדרך שלך אבל נלחם איתך כתף אל כתף", הוסיף.

את הפוסט חתם גרינגליק בקריאה להורים שכולים להציב את האהבה ואת היחס לאחר מעל המחלוקות הפוליטיות. "ואהבת לרעך כמוך - חוץ ממי שלא חושב כמוך? אהבה, זה מה שהורים שכולים צריכים לזעוק".