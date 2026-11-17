"השמאל עדיין שונא אותי": חנמאל דורפמן מספר על הורדת הפאות

חבר הכנסת חנמאל דופרמן הסביר בראיון ל-i24NEWS, מדוע החליט להוריד את הפאות שעיטרו את פניו, זמן קצר לפני השבעתו במליאה.

"חשבתי הרבה זמן להוריד את הפאות. בסוף אני כבר לא נער גבעות, מה לעשות? אני עדיין מעריך את מה שעושה נוער הגבעות. הרבה שנים הייתי עורך דין, ראש מטה ועכשיו התפניתי גם לזה. אבל אל דאגה, ניתן לראות את התגובות ברשתות שלי, והשמאל עדיין שונא אותי. זה לא גרם להם לחשוב שאני מישהו אחר - ואני באמת לא מישהו אחר", סיפר דורפמן.

"בסוף צריך להיות מחובר למציאות ולהתאים את עצמי אליה. לכן חשבתי שזה הצעד המתאים ", הוסיף.