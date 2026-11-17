יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, הודיע כי חקירת השב"כ בחשד לשוחד בחירות טרם העלתה ראיות לתשלומים לבוחרים בהיקף שעשוי להשפיע על תוצאות הבחירות.

עם זאת, על פי הודעתו, החקירה עדיין מתנהלת, ובשל הממצאים שנאספו עד כה הוחלט להעביר את מוקד הבדיקה להיבטים ביטחוניים, ובעיקר לחשדות לחתרנות ולהשפעה זרה.

ההודעה פורסמה מטעם דוברות ועדת הבחירות על דעתו של ראש השב"כ דוד זיני, בעקבות עדכון שמסר אמש ליו"ר הוועדה על התקדמות החקירה.

בוועדה הדגישו כי "בחינת המפה הראייתית והמודיעינית מעלה חשדות לרוב, אם כי בשלב זה אין ראיות לתשלום שוחד בחירות לבוחרים, בהיקף שעשוי להשפיע על תוצאות הבחירות".

בהמשך ההודעה הובהר כי החקירה לא הסתיימה וכי נוכח הממצאים השתנה המיקוד שלה. "החקירה עודנה מתנהלת, ותתנהל כדין, במקצועיות, חשיבותה רבה; אך נוכח הממצאים, המיקוד עובר להיבטים ביטחוניים יותר, נושאי חתרנות והשפעה זרה, שאינם בליבת הליך הבחירות ותוצאותיו".

חקירת השב"כ נפתחה זמן קצר לאחר יום הבחירות, בעקבות מידע מודיעיני שהוצג בפני השופט סולברג. על פי הודעת הוועדה, יו"ר ועדת הבחירות הוא שהנחה את שירות הביטחון הכללי לפתוח בחקירה כדי לבדוק אם בוצעו פעולות בלתי תקינות שעלולות היו להשפיע על תוצאות הבחירות.

במרכז החקירה עמד החשד כי שולמו כספים לבוחרים בתמורה להצבעתם. בוועדת הבחירות הסבירו כי המידע המודיעיני שהוצג לסולברג חייב את פתיחת הבדיקה.

לצד חקירת השב"כ, הודיעה ועדת הבחירות המרכזית כי במהלך השבוע הבא תעביר לרשויות החקירה תלונות נוספות שהצטברו אצלה במהלך מערכת הבחירות. מדובר בהליך המתבצע, לדברי הוועדה, לאחר כל מערכת בחירות, לצורך בחינת האפשרות לפתוח בחקירות פליליות במקרים המתאימים.