הרב משה הררי קובע כי אין מניעה הלכתית להתיישבות היהודית החדשה ביריחו, למרות הקללה שהטיל יהושע בן נון על מי שיבנה מחדש את העיר.

במאמר שפרסם בעקבות חידוש ההתיישבות במקום הציג הרב ארבעה נימוקים הלכתיים להיתר, המבוססים על מקורות מהתנ"ך, מדברי חז"ל ומספרות הפוסקים.

"בהודאה גדולה לה' יתברך, שמחנו ושמחים אנו לשמוע ולראות את ההתיישבות היהודית החדשה בעיר הקדושה יריחו", כתב הרב בפתח דבריו. עם זאת, ציין כי יש החוששים מההתיישבות בשל קללת יהושע, המוזכרת בספר יהושע בפרק ו'.

על פי המתואר במקרא, יהושע קילל את מי שיקים מחדש את יריחו וקשר את בניית העיר למות בניו של הבונה. הרב הזכיר כי הקללה התקיימה בימי המלך אחאב, כאשר חיאל בית האלי בנה את העיר ובניו מתו במהלך הבנייה.

לדבריו, חז"ל אף הרחיבו את משמעות האיסור וקבעו כי הוא חל גם על בניית יריחו בשם אחר, וכן על הקמת עיר במקום אחר שתיקרא יריחו.

אלא שהרב הררי מציין כי למרות הקללה, התקיימה ביריחו התיישבות יהודית בתקופת בית ראשון, בתקופת בית שני ואף לאחר החורבן. בעקבות זאת הוא מציג ארבעה הסברים הלכתיים המתירים לדעתו את ההתיישבות במקום.

הנימוק הראשון הוא שהעיר כבר נבנתה מחדש לאחר תקופת יהושע. לפי המקורות שמביא הרב, לאחר שהעיר הוקמה מחדש, אין איסור לחזור ולבנותה גם אם נחרבה פעם נוספת.

הנימוק השני מבוסס על דעה שלפיה קללת יהושע אינה מתייחסת לבניית העיר עצמה, אלא דווקא להקמת חומותיה, שנפלו בדרך נס בעת כיבוש יריחו. לפי הסבר זה, הותרת החומות במצבן נועדה לשמר את זכר הנס.

הנימוק השלישי מבחין בין אדם פרטי לבין ציבור. הרב מביא את דברי הפוסקים שלפיהם לשון הקללה, "ארור האיש", מלמדת כי היא מכוונת כלפי אדם יחיד הבונה את העיר, ולא כלפי ציבור או מי שפועל בשליחותו.

הנימוק הרביעי נוגע למיקומה של יריחו הקדומה. לדברי הרב, אין ודאות בנוגע למיקום המדויק של העיר שעל בנייתה חלה הקללה, ובנוסף קיימים מקורות המתירים בנייה באזור המכונה "דושנה של יריחו".

הרב הררי מדגיש כי ארבעת הנימוקים אינם ממצים את הדיון ההלכתי, ומפנה למקורות נוספים העוסקים בסוגיה, ובהם "מרגליות הים", "ארץ חמדה", שו"ת "ציץ אליעזר", "הדר הנביאים" ו"תפארת יריחו".

בסיום מאמרו קובע הרב כי מכלול המקורות והנימוקים מאפשר להתיישב ביריחו גם בדורנו. "לאור כל זאת, אין חשש איסור בהתיישבות בדורנו ביריחו, אלא אדרבא, זו מצווה גדולה להתיישב שם, וה' יעזרנו לכך", כתב הרב הררי, וחתם: "חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלקינו".