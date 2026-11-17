טליק גואילי לאחמד טיבי: מי רצח את הבן שלי?

עימות טעון התפתח הערב (שלישי) במליאת הכנסת לאחר שח"כ אחמד טיבי טען לצביעות ולגזענות כלפי הציבור הערבי.

ח"כ טליק גואילי ששכלה את בנה, לוחם היס"מ רס"מ רני גואילי ז"ל שנפל בקרב וגופתו נחטפה על ידי חמאס והושבה מעזה, קראה לעבר טיבי בזעם: "תסתכל לי בעיניים, מי רצח את הבן שלי?".

טיבי הגיב בכעס להעלאת הנושא. "למה את מפנה את השאלה אלי? אני מכבד את העובדה שאת אמא שכולה, אל תפני שאלה כזו אל חבר כנסת ערבי. זה לא הוגן. אני מבקש ממך לשבת. אפילו הרמיזה היא לא במקום. אל תפני את הדברים אלינו. מי רצח אותו? מי שביצע את הרצח זה חמאס ומי שאחראי זה ראש הממשלה שלך".

גואילי לא ויתרה ותהתה: "אז אתה מגנה את חמאס?".

טיבי השיב: "גיניתי את כל הזוועות שהיו בטבח. את תשבי". יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ביקש להרגיע את הרוחות הבהיר לטיבי: "אל תחלק הוראות לחברי הכנסת".