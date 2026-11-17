שבועיים לאחר בחירות האמצע, מרבית האמריקאים ממשיכים להביע אי אמון במדיניות הנשיא טראמפ.

סקר חדש של סוכנות הידיעות 'רויטרס' עם מכון מחקרי דעת הקהל 'איפסוס' מעלה כי 32 אחוזים בלבד הביעו תמיכה במדיניותו של טראמפ. זהו הסקר הרביעי ברציפות ששיעור התמיכה בטראמפ נמצא בשפל, כאשר בסקרים קודמים הוא זכה ב-31 אחוזי תמיכה בלבד. הציבור האמריקאי ממשיך גם להתנגד למלחמה באיראן.

רק 31 אחוזים ממשתתפי הסקר של 'רויטרס' הביעו תמיכה בהמשך המלחמה מול איראן. ההתנגדות למלחמה באיראן מגיעה לידי ביטוי גם באחוזי התמיכה במנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט, צ'אק שומר, שעומד בפני התמודדות על התפקיד מול הסנאטור כריס ואן הולן ממרילנד. 43 אחוזים ממשתתפי הסקר אמרו כי הם מחזיקים ב"דעה שלילית" על שומר.

הסנאטור ואן הולן, הזוכה לאחוזי תמיכה גבוהים יותר בקרב המצביעים הדמוקרטים, נחשב לביקורתי במיוחד כלפי ישראל ואף טען כי "ייתכן שיהיה צורך לעצור מכירת כלי נשק לישראל". שומר עצמו העביר גם הוא ביקורת על ישראל והמלחמה בעזה, אך התנגד לעצירת משלוחי הנשק לישראל.

בקרב מצביעי המפלגה הרפובליקנית שהשתתפו בסקר, נרשמה תמיכה בנשיא טראמפ. 75 אחוזים מהמצביעים הרפובליקנים אמרו כי הם "מחבבים את טראמפ", בעוד 77 אחוזים אמרו כי הם "מחבבים את סגן הנשיא ג'יי די ואנס". בסקר של 'רויטרס' השתתפו 1,521 מצביעים אמריקאים מבוגרים.