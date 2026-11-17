מעצר אברכים בנתב"ג: אברך ישיבה נעצר הבוקר (שלישי) בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שהגיע למקום כדי להסיע וללוות את בני משפחתו שטסו לחו"ל.

בעקבות המעצר, הוא הועבר לידי המשטרה הצבאית ונלקח למחנה המעצר בתל השומר.

העצור הוא יוסף חיים דודו, תושב תל אביב, בוגר ישיבת "אור לציון" בירושלים וכיום אברך בכולל של הרב רחמים דרעי בשכונת יד אליהו בתל אביב.

על פי הפרטים שהגיעו לידי ארגון "עם קדוש", המעצר בוצע בזמן שדודו עמד לעזוב את שדה התעופה לאחר שהשלים את הסעת בני משפחתו לטיסתם.

בשעות האחרונות שוהה האברך בתל השומר, ועל פי ההערכות הוא צפוי להיות מועבר בהמשך היום לכלא הצבאי (כלא 10) בכפר יונה.

בעקבות האירוע, בארגון הטיחו ביקורת קשה על עצם המעצר בנתב"ג - במיוחד כאשר מדובר באדם שלא ביקש לצאת הארץ אלא ליווה בני משפחה - ופרסמו אזהרה לציבור בני הישיבות והאברכים המוגדרים כעריקים מלשכת הגיוס, המורים להם להימנע כליל מכניסה למרחב נמל התעופה תחת כל נסיבות שהן.