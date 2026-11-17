שמונה דיינים חדשים נבחרו לבתי הדין לגיור, לאחר שבע שנים שבהן לא בוצעו מינויים חדשים. הבחירה אושרה פה אחד בוועדה, בתמיכה בעמדתו של הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף.

על פי ההודעה שפורסמה מלשכת הראשון לציון, הרב יוסף פעל להגדלת מספר הדיינים בבתי הדין לגיור, במטרה לאפשר להם לעמוד ביעדים שהוצבו בפניהם ולהבטיח שהליכי הגיור יתבצעו בהתאם להלכה.

בהודעה הודגש כי לראשונה, כל שמונת הדיינים שנבחרו הם בעלי כושר לדיינות, המאפשר להם לכהן כדיינים בבתי הדין הרבניים.

עוד נמסר כי המהלך נועד "לחזק את הרמה התורנית והמקצועית של בתי הדין לגיור, לבצר את מעמדם ולהבטיח את מחויבותם להלכה".