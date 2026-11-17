ה"קריעה" של צביקה מור במהלך נאומו בכנסת

ח"כ צביקה מור ביצע קריעה בבגדו מעל דוכן הכנסת, במחאה על בחירתו הצפויה של ח"כ מתן כהנא לתפקיד יו"ר הכנסת, בתמיכת חברי הכנסת הערבים.

במהלך נאומו במליאה הערב (שלישי) הגדיר מור את המהלך כפגיעה בריבונות היהודית וטען כי מדובר בשבר לאומי המצדיק ביטוי פומבי של אבל. "היום אתם מחללים את הריבונות של העם היהודי במדינתו. ואיפה? בתוך כנסת ישראל, במקום הקדוש הזה. כשהריבונות שלנו נשברת וחסרה, זה יום של אבל. על שבר כזה, כמו שיש לנו הערב, ראוי לעשות קריעה. קריעה מבטאת את גודל השבר הלאומי".

בשלב זה ביצע מור את הקריעה מעל דוכן הכנסת ואמר: "אני קורע קריעה על השבר הזה, על חילול משמעותה של הריבונות היהודית ועל הבושה שהיום הזה מטיל על הבית הזה. "לא תקבלו מאיתנו לגיטימציה מוסרית לצעד הזה. קול דמי אחינו לא יידום, זיכרון הנופלים לא יימחק", אמר. "הברית שבין עם ישראל, ארצו וריבונותו לא תהיה למרמס. יש רגעים שבהם החובה הלאומית היא לקרוע קריעה ולומר: עד כאן".