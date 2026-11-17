ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנסת כי האיומים הניצבים כיום בפני ישראל גדולים, והדגיש את הצורך בהקמת ממשלת אחדות.

"מי שצריך לדעת יודע", אמר נתניהו בהתייחסו לאיומים והוסיף "האתגרים עכשיו לא פחות גדולים מהימים שהיו לפני מלחמת ששת הימים. במובנים מסוימים הם עוד יותר גדולים".

לדבריו "מה שצריך היום זו ממשלת אחדות לאומית שכוללת את כל המפלגות שתומכות במדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, זה כולל גם את המפלגות החרדיות שאיתן אפשר להגיע להסדרה של מעמד לומדי התורה. היום אנחנו יודעים שכל ההתרסות וההתקפות היו ספין פוליטי".

נתניהו הוסיף "לצערי, זה לא מה שאני רואה, מה שאנחנו רואים כרגע זה השתלחויות והסתות, בדיוק ההפך ממה שהיינו מצפים ממי שרוצה באמת באחדות ומדינה ציונית. אנחנו רואים הערב יו"ר ועדת חוץ וביטחון ויו"ר כנסת שנבחרים בקולות של תומכי טרור אחרי שהם נשבעו שזה לא יקרה".

הוא הדגיש כי "התוצאות של הבחירות האלה זה לא מה שאני רציתי, זה גם לא מה שאחרים רצו, אבל זה מה שהעם רוצה, העם רוצה שנתלכד, העם אומר עכשיו תתלכדו יחד שנוכל לעמוד מול האיומים האלו, ואת זה עושים כשניגשים אחד לשני, לא כאויבים, אלא כאחים, בוודאי לא בממשלה שנשענת על האחים המוסלמים".