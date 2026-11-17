ח"כ אלי גולדשמידט מהליכוד אמר הערב (שלישי) כי הוא מוכן לתמוך בהקמת ממשלת אחדות גם אם בראשה יעמוד יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט.

בריאיון לכאן חדשות, על רקע המשא ומתן הקואליציוני, הבהיר גולדשמידט כי מבחינתו זהות ראש הממשלה אינה צריכה למנוע הקמת ממשלה משותפת למפלגות הציוניות.

"בשביל האחדות, כל אחד מראשי המפלגות הציוניות יכול להיות ראש ממשלה, כולל גדי איזנקוט", אמר גולדשמידט. לדבריו, איזנקוט ראוי לתפקיד: "הוא היה רמטכ"ל והוא אדם ראוי".

גולדשמידט בירך על קריאתו של יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, להקמת ממשלת אחדות. לדבריו, הוא המתין לכך שאחד ממנהיגי גוש השינוי יביע תמיכה במהלך. "שמחתי לשמוע על קריאתו של בנט. חיכיתי שיהיה אחד ממנהיגי גוש השינוי שירים את הכפפה".

עם זאת, גולדשמידט לא הסתיר את הקשיים הכרוכים בהקמת ממשלה שתכלול מפלגות בעלות עמדות שונות. "זה המון אגו, המון אינטרסים, המון סתירות פנימיות", אמר, אך הביע תקווה כי הקמת ממשלת אחדות תתרום לשינוי האווירה הציבורית.

לדבריו, ממשלה כזו "תקרין על הציבור הרחב שייפטר מגלי השנאה המטורפים שמלווים אותו, בעיקר אחרי 7 באוקטובר".

במהלך הריאיון נשאל גולדשמידט על המחיר הפוליטי שהליכוד תהיה מוכנה לשלם כדי לאפשר את הקמת הממשלה, אך לא פירט על אילו דרישות תהיה מפלגתו מוכנה לוותר.