ח"כ שירה שפירא בנאום ראשון: "נביא מנהיגות אחרת, שמדברת בלי לצעוק. שמביאה סגנון חדש"

חברת הכנסת שירה שפירא (ישר) קראה מעל דוכן הכנסת לשינוי תרבות הדיון במליאה, להפסקת הצעקות וההשפלות ולניהול מחלוקות פוליטיות מתוך כבוד הדדי.

בנאומה הראשון בכנסת, התייחסה גם ליוזמת האחדות של פצוע המלחמה אלישע מידן ולבחירתו הצפויה של ח"כ מתן כהנא לתפקיד יו"ר הכנסת.

"אחרי שבוע ראשון במושב, אני מציעה שנעצור לרגע ונתבונן בעצמנו", פתחה את דבריה. "הבית הזה, בית הנבחרים של מדינת ישראל, זקוק לשיח אחר. שיח מכבד וענייני, שיהיה ראוי לעם שלנו".

היא הדגישה כי האחריות המוטלת על נבחרי הציבור אינה מסתכמת בעמדות שהם מציגים ובהצבעות שבהן הם משתתפים, אלא נוגעת גם לאופן שבו הם מתבטאים כלפי עמיתיהם. "עלינו לזכור שכל מילה שנאמרת מעל הדוכן הזה, וכל קריאת ביניים שנזרקת באולם, נאמרות בפני כל העם שצופה בבית הנבחרים שלו", אמרה. "הן גם מתועדות בפרוטוקול, נכנסות לדברי הימים של הכנסת והופכות למורשת. הן הדוגמה עבור הצעירים שלנו, והן ייזכרו על ידי הדורות הבאים שישפטו כיצד נהגנו בשעותיה הגורליות של המדינה".

בהמשך הבהירה כי הקריאה לשיח מכבד אינה נועדה לצמצם את המחלוקת הפוליטית או לדרוש מחברי הכנסת לוותר על השקפותיהם. "יש מי שחושב שתרבות דיון היא סימן לחולשה, אך האמת הפוכה לחלוטין: שיח מכבד לא אומר פשרות. שיח ראוי אין פירושו ויתור על עמדות או עקרונות. אנחנו נבחרי ציבור, ותפקידנו להיאבק על האמת שלנו, להציג השקפות עולם מנוגדות ולנהל ויכוחים נוקבים ומעמיקים. הוויכוח הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה, ואיש מאיתנו לא נדרש לטשטש את האידיאולוגיה שלו או לוותר על הערכים שבשמם נשלח לכאן".

עם זאת, הוסיפה כי "עמדה חזקה וצודקת אינה זקוקה לצעקות, להשפלות או לביטול האחר כדי להישמע. אפשר וצריך לחלוק זה על זה בנחישות, ובו בזמן לשמור על כבוד האדם שמולנו".

לדבריה "אנחנו נביא מנהיגות אחרת, שמדברת בלי לצעוק, בגובה העיניים. שמביאה סגנון חדש. אם היום אנשים חושבים שמי שחזק זה מי שצועק ומי שמשפיע זה מי שמתבטא בצורה אלימה ברשתות, אנחנו נהפוך את הדבר הזה. לאט לאט ובשקט זה יצבור תאוצה, עד שכבר לא נזכור שפעם הסכמנו להתלהמויות האלה".

לקראת סיום נאומה בירכה חברת הכנסת את מתן כהנא על בחירתו הצפויה לתפקיד יו"ר הכנסת, והביעה תקווה כי במסגרת תפקידו יפעל לקידום השיח המכבד שעליו דיברה. "אני בטוחה שמתן ידע להוביל את השיח המכבד ולהביא את הרוח החדשה הזו, שאנחנו כל כך זקוקים לה, למליאת הכנסת".