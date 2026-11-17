מרגישה בבית. אחרי שגברה על היריבה העירונית הפועל ת"א במסגרת היורוליג במשחק "הבית" הראשון שלה באולם שבלימסול שבקפריסין בשבוע שעבר, הערב (שלישי) קיוותה מכבי לנצח יריבה עדיפה נוספת מצמרת טבלת היורוליג - אלופת אירופה אולימפיאקוס היוונית.

מכבי הגיעה למשחק "הביתי" הערב במסגרת היורוליג, לאחר הפסד ליריבה אדומה אחרת במסגרת ליגת העל הישראלית כשהפסידה במשחק הקלאסיקו הראשון של העונה בליגת העל הישראלית להפועל ירושלים וכשהיא מדורגת במקום ה-17 בטבלת היורוליג, עם 3 ניצחונות בלבד לעומת 8 הפסדים.

מנגד, אלופת אירופה אולימפיאקוס הגיעה עם מאזן הפוך לגמרי, 8 ניצחונות ו-3הפסדים ואמנם היא מדורגת שישית אך עם לא מעט צרות בחדר ההלבשה.

מכבי פתחה את המשחק היטב אך ככל שנקפו הדקות הלכה ואיבדה ריכוז ושחקני אלופת אירופה לא פספסו את ההזדמנות בכדי לרוץ ולפתוח פער דו-ספרתי גדול שבשיאו עמד על 15 נקודות.

ריצת 0:13 של מכבי הצליחה למחוק את הפיגור כולו וכבר הייתה במרחק ניצחון כשהובילה ב-3 נקודות הפרש, 1.4 שניות לסיום הזמן החוקי.

איבוד כדור של ים מדר נגמרה בשלשת ענק של ווזנקוב שצלף על הבאזר מחצי מגרש וכפה הארכה.

גם בהארכה מכבי הייתה קרובה לנצח בלי דרמות, אך נקלעה שוב לאחת שכזו עם שלשה גדולה של אולימפיאקוס ועוד איבוד כדור, כזה שהכריע את התוצאה 1.6 שניות לסיום המשחק. זה נגמר עם 97:95 לאלופת אירופה אולימפיאקוס כנגד כל הסיכויים.