בנט באוהל האחדות של אלישע מדן

יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הבהיר היום (שלישי) לשותפיו הפוליטיים כי אינו מתכוון לוותר על קידום "מהפכת המשרתים", וכי מבחינתו האפשרויות שעל הפרק הן הקמת ממשלת אחדות או הליכה לבחירות נוספות, כך דווח בחדשות 13.

על פי הדיווח, בנט ממשיך לבחון את האפשרות להקמת ממשלת אחדות ואינו מוכן להסיר אותה מסדר היום, אף שחלק משותפיו לגוש הביעו התנגדות לשיתוף פעולה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מוקדם יותר השתתף בנט במפגש במאהל האחדות של אלישע מידן, שם התייחס לצורך בשיתוף פעולה בין חלקי הציבור. "אנחנו נלחמים יחד וצריכים לדעת לעבוד יחד", אמר.

"אני מאוד אופטימי, לא ארחיב בפורום הזה. אין הרבה זמן וצריך להקים ממשלה ציונית וטובה, פשוט להתחיל לעבוד", הוסיף.

בשבוע שעבר דווח כי בנט נמנע באופן עקבי מלפסול אפשרות של שיתוף פעולה עם נתניהו ושומר על שתיקה בנושא תוך תיאום עם גדי איזנקוט.