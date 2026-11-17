הרבנית שלומית רוזן צילום: באדיבות ארכיון אלון שבות

הרבנית שלומית רוזן ז"ל, אלמנתו של הרב ישראל רוזן ז"ל, הלכה לעולמה, כך פרסמה החברא קדישא באלון שבות. הרבנית הייתה שותפה בהקמת האולפנות בכפר פינס ובקריית ארבע. כמו כן לימדה שיעורים לנשים במתן בנושאים תורניים ובכל הנושאים הקשורים לחיי משפחה, בהכנת מדריכות כלות ובהדרכת כלות בפועל. בעלה, הרב ישראל רוזן ז"ל, שנפטר בשנת תשע"ח, היה ממייסדי מכון צומת ועמד בראשו במשך עשרות שנים. הרב רוזן עסק בפיתוח פתרונות הלכתיים וטכנולוגיים לשילוב שמירת ההלכה בחיים המודרניים, והיה דמות מוכרת בציונות הדתית. ראיון עם הרבנית שלומית רוזן באדיבות ארכיון אלון שבות הלווייתה של הרבנית תיערך מחר (רביעי) בשעה 16:00 בבית העלמין האזורי. המשפחה תשב שבעה בבית האבלים ברחוב משעול הורד 1ב (השיירות 22) באלון שבות.