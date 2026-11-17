היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הורתה לרשות מקרקעי ישראל שלא לפתוח את מעטפות המכרז לבניית 1,234 יחידות דיור במתחם E1 עד לאחר הרכבת הממשלה החדשה.

ההנחיה ניתנה אף שבמסגרת פשרה קודמת נקבע כי פתיחת ההצעות תתאפשר לאחר הבחירות, ובימים ספורים בלבד לפני המועד שנקבע לכך.

בעיריית מעלה אדומים הודיעו כי בכוונתם לעתור מחר (רביעי) לבג"ץ בדרישה לבטל את ההחלטה ולהמשיך בהליך המכרז ללא דיחוי.

מדובר בעיכוב נוסף בקידום תוכנית הבנייה במתחם E1, לאחר חודשים של מחלוקות משפטיות סביב המכרז.

ראש עיריית מעלה אדומים, גיא יפרח, מתח ביקורת חריפה על ההנחיה וטען כי מדובר בהפרת ההבנות שהושגו לאחר העיכוב הקודם.

"אני נדהם מההתנהלות של הייעוץ המשפטי לממשלה. זהו חוסר תום לב משווע, פגיעה קשה בוודאות המשפטית ובאמון הציבור", אמר יפרח. לדבריו, "מוסד חשוב כל כך לדמוקרטיה כמו הייעוץ המשפטי לממשלה אמור להבטיח יציבות, עקביות ושלטון חוק, אך לצערי בהתנהלותו הוא עושה כל טעות אפשרית כדי לרסק את אמון הציבור בו עד לאפס".

יפרח טען כי ההחלטה החדשה סותרת את העמדה שהציג הייעוץ המשפטי במסגרת ההליך הקודם. "במקרה הנוכחי נראה כי שיקולים פוליטיים מנחים את הייעוץ המשפטי יותר משיקולים משפטיים", אמר. "רק לפני חודש הודיעה היועצת המשפטית לממשלה לבג"ץ כי תאפשר את פתיחת מעטפות המכרז ב-19 בנובמבר. כעת, ימים ספורים לפני המועד שנקבע, היא משנה את עמדתה, כאילו לא ידעה שתהיה ממשלת מעבר".

בעקבות ההנחיה מתכוונת עיריית מעלה אדומים להגיש מחר עתירה לבג"ץ, שבה תדרוש לאפשר את פתיחת מעטפות המכרז במועד שנקבע ולהמשיך בהליכי בחירת הזוכים.

"לא נשלים עם ההחלטה הזו. עיריית מעלה אדומים מתכוונת לעתור לבג"ץ נגד ההחלטה ולדרוש את פתיחת מעטפות המכרז ללא דיחוי", הצהיר יפרח. "לא נאפשר להפוך את עתידה של מעלה אדומים ואת קידומה של מבשרת אדומים לבני ערובה של החלטות שרירותיות".