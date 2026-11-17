האם דני אבדיה ייעדר ממשחקה הקרוב של פורטלנד בלייזרס?

אחרי שהיה למצטיין במדי פורטלנד בהפסד אמש למינסוטה טימברוולבס בתוצאה 98:106, כשקלע 27 נקודות ב-30 דקות משחק, הודיעה הערב (שלישי) פורטלנד כי כוכבה הישראלי בספק למשחק השני מול מינסוטה שיתקיים הלילה.

על פי הדיווח, הישראלי בספק למשחק בשל פציעה בכף רגלו, מה שמעמיד את יכולתו להתייצב למשחק השני בין פורטלנד למינסוטה בספק רב.

כאמור, במשחק האחרון בין השתיים, בו הפסידה פורטלנד, היה אבדיה לשחקן היחיד של פורטלנד שבא לידיי ביטוי על הפרקט, כשמלבד כמות הנקודות הדו-ספרתית שהמשיך לקלוע לזכות פורטלנד, הוריד אבדיה גם 8 כדורים חוזרים וחילק לחבריו לקבוצה 4 אסיסטים.

בהיעדרו של אבדיה מי שעשוי לקבל את המושכות הבלעדיות הוא דמיאן לילארד. האם זה יספיק בכדי לחזור למסלול הניצחונות?