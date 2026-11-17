כובשת את אירופה. שלושה ימים בלבד עברו מאז הרשימה הפועל ירושלים כשניצחה את מכבי ת"א בהיכל מנורה מבטחים שבתל אביב ונותרה מושלמת בליגת העל הישראלית.

ערב (שלישי) המשיכה הפועל ירושלים את רצף הניצחונות שלה כשגברה גם במסגרת היורוקאפ האירופי על יריבתה, רוסטוק הגרמנית בדרך למאזן מושלם גם במפעל האירופי.

אחרי שהתקשתה להציג את יכולתו במוצאי שבת האחרון מול מכבי ת"א, הערב ירושלים קיבלה בחזרה את קני לופטון ג'וניור, כשזה סיים את המשחק עם 29 נקודות ו-7 כדורים חוזרים בדרך לניצחון חוץ חשוב ויוקרתי על אדמת גרמניה.

ירושלים אמנם לא הציגה את אותו משחק הגנה קשוח שמאפיין אותה מתחילת העונה, כשנקלעה לפיגור בתחילת המשחק.

למארחים הגרמנים לא היה כל פיתרון ללופטון מתחת לסלים ואחרי שלהפסקת המחצית ירדה ירושלים ביתרון קטן בן 3 נקודות בלבד, ברבע השלישי ההפרש כבר טיפס ל-16 נקודות לזכות האורחים מבירת ישראל.

הגרמנים לא אמרו נואש ובתחילת הרבע האחרון הצליחו לצמק את ההפרש כולו עד לכדי 2 נקודות בלבד, אבל שחקני ירושלים בראשות לופטון התעוררו והצליחו לשמור על ההובלה עד לסיום.

זה נגמר עם 91:80 לזכות ירושלים שרושמת ניצחון מספר 13 ברציפות בכל המסגרות ו-8 במפעל האירופי השני בחשיבותו, בדרך למקום הראשון ולמאזן מושלם גם בזירה האירופית.