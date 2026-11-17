ברבע האחרון. הפועל תל אביב הצליחה לעצור הערב (שלישי) את כדור השלג השלילי בדמות שלושה הפסדי יורוליג, כשהפכה פיגור בן 11 נקודות לניצחון אל באסקוניה הספרדית באולמה הביתי.

האדומים מת"א הגיעו למשחק הערב בבואסה ארנה שבוויטוריה כשהיא מדורגת במקום העשירי בטבלת היורוליג, עם מאזן של שישה ניצחונות וחמישה הפסדים.

אחרי שהצליחו לחזור למסלול הניצחונות בליגת העל הישראלית, עם ניצחון קשה ובקושי על הרצליה, הערב התקשתה הפועל גם מול נועלת טבלת היורוליג, באסקוניה שהצליחה עד כה לנצח רק פעם אחת במפעל היורוליג העונה בעשרה משחקים.

הפועל חששה מכך שהיריבה מדורגת במקום האחרון ובצדק, כשזו הייתה קרובה להפסיד בפעם הרביעית ברציפות במפעל היוקרתי ביותר בכדורסל האירופי.

למזלה, רבע אחרון טוב בראשות אודיאסי ובראיינט הספיק להם בכדי לרשום ניצחון, גם אם לא מרשים ובהפרש קטן, כשהיא מנצחת את באסקוניה בתוצאה 85:82.