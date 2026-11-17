רביב דרוקר מתנצל: שידרנו מציאות מדומיינת באדיבות חדשות 13

שלושה שבועות לאחר הבחירות לכנסת, העיתונאי רביב דרוקר התנצל הערב (שלישי) בפני צופי ערוץ 13 על כישלון הסקרים והמדגמים בחיזוי תוצאות הבחירות.

בפתח תוכניתו "אזור בחירה" הודה דרוקר כי במשך חודשים הוצגה לציבור תמונה שהתבררה כשגויה, וכי גם כעת אין בידי הסוקרים הסבר מספק לפערים הגדולים בין התחזיות לתוצאות האמת. עם זאת, הוא הבהיר כי למרות הכישלון, יש להמשיך לערוך ולפרסם סקרים.

"עברו כבר שלושה שבועות מהבחירות ועוד לא התנצלנו. מגיעה לכם התנצלות. סקרים והמדגמים שלנו נתנו את התוצאות הכי גרועות אי פעם. פירשנו במשך חודשים מציאות כנראה מדומיינת. והכי גרוע? עוד אין לנו מושג מה הביא לטעות הגדולה, ולכן אנחנו גם לא יודעים איך לתקן", הודה דרוקר.

הוא הבחין בין מגמות פוליטיות שהסקרים הצליחו לזהות לבין הפערים המשמעותיים שהתגלו בתחזיות המרכזיות. לדבריו, הסקרים חזו את היחלשות ש"ס ואת התחזקות המפלגות הערביות, ואף הציגו הערכה קרובה יחסית של גודל הקואליציה והאופוזיציה.

אולם בכל הנוגע לכוחו של הליכוד ולחלוקת הכוחות בין גוש איזנקוט לגוש נתניהו, הודה דרוקר כי התחזיות היו רחוקות מתוצאות הבחירות. "בגודלו של הליכוד, והכי חשוב, גוש איזנקוט מול גוש נתניהו - היינו רחוקים מאוד. "אז הנה המסקנה שלי מהפאשלה הנוראית - חייבים לחזור לעשות סקרים ולשדר סקרים. כן, כן, אין ברירה".

לטענתו "אי אפשר לסקר את המערכת הפוליטית בלי לדעת אם גוש נתניהו אכן ייהנה מבחירות חוזרות, ואם ליברמן באמת ייפגע משבירת הבטחותיו כלפי החרדים. אם האינטואיציות הללו שלנו לא נכונות, כל השיקולים צריכים להיות אחרים".