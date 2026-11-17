לראשונה מאז 1966. נבחרת ישראל בכדורגל סיימה הערב (שלישי) את קמפיין ליגת האומות בצורה המאכזבת ביותר שרק אפשר.

היה זה כאשר הנבחרת הישראלית סיימה משחק נוסף במסגרת המפעל החדש של אופ"א, ללא ניצחון, כשנפרדה ממוליכת הבית אוסטריה בתיקו 1:1 במשחק שנערך באצטדיון "הביתי" של ישראל בדברצן שבהונגריה.

אחרי שזכה לביקורות רבות על משחק הגנתי ונרפה מול קוסובו, מאמן הנבחרת רן בן שמעון עלה בהרכב מעט יוזם יותר אך שוב כשל ברגע האמת.

מלך שערי ליגת העל בכדורגל, דור פרץ המשיך לכבוש כשהפתיע את האוסטרים עם שער מרהיב בחצי מספרת בדקה ה-36, במה שמתחרה על השער היפה ביותר של נבחרת ישראל בתולדותיה.

לצערו ולצער האוהדים הישראליים, זה לא הספיק בכדי להשיג ניצחון ראשון בקמפיין האירופי, כשאוסטריה השוותה במהלך המחצית השניה ואף הייתה קרובה מרחק נבדל מלקבוע מהפך.

זה נגמר עם תיקו 1:1 לנבחרת הישראלית שמסיימת את הקמפיין ללא אף ניצחון, במה שמהווה שחזור השפל מ-1966. המשחק הערב למעשה מהווה אולי תמונת ראי לקמפיין כולו תחת אימונו של רן בן שמעון שעשוי להודיע בקרוב על התפטרותו מאימון הנבחרת לאור הכישלון הגדול.