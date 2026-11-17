אזולאי לטיבי: "מי אתה בכלל? תתבייש"

יו"ר סיעת ש"ס, ח"כ ינון אזולאי, תקף בחריפות את ח"כ אחמד טיבי מעל דוכן הכנסת, בעקבות חילופי הדברים בינו לבין טלקי גואילי, אימו השכולה של רן גואילי ז"ל.

"טליק גואילי דיברה כאן מדם ליבה ופנתה אליך, אחמד טיבי, בשאלה פשוטה: האם חמאס הוא ארגון טרור?", אמר אזולאי במליאה. "במקום להשיב תשובה ברורה, אתה אומר לאם שכולה לא לשאול? מי אתה שתשתיק את הזעקה שלה?"

אזולאי המשיך ופנה ישירות לטיבי, תוך שהוא דורש ממנו לגנות את חמאס באופן חד-משמעי. "אתה לא מסוגל להוציא מהפה גינוי ברור לארגון שרצח את האחים שלנו? תתבייש לך!", קרא. "מי שלא מסוגל לעמוד מול אם שכולה ולומר שחמאס הוא ארגון טרור, מגלה פחדנות מוסרית וחוסר עמוד שדרה".

בהמשך נאומו הרחיב יו"ר סיעת ש"ס את הביקורת והתייחס גם להישגן של המפלגות הערביות בבחירות, שהגיעו ל-19 מנדטים. "פתאום, עם 19 מנדטים, אתם מרגישים בעלי הבית?", אמר. "אנחנו, היהודים, בעלי הבית במדינה הזאת, ארץ אבותינו, מאז ולתמיד בעזרת השם".

את דבריו חתם באזהרה שהפנה לטיבי ולחבריו: "אל תתבלבלו - זו הנאה של רגע, לא יותר מזה".