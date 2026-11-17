עם 2 נבחרות חזקות יותר ואפשרות להתדרדר עוד יותר. רגע אחרי ששחזרה את השפל הגדול בתולדותיה, כשסיימה קמפיין אירופי שלם ללא אף ניצחון, נבחרת ישראל בכדורגל בצרות, כאלה המגיעות בצרורות.

עם סיום קמפיין ליגת האומות הערב (שלישי) בתיקו 1:1 מול מוליכת הבית המוקדם אוסטריה, נבחרת ישראל לא רק שיחזרה שפל שלילי מ-1966 כשלא השיגה ניצחון אחד בקמפיין אירופי כולו, אלא גם משלמת על כך מחיר יקר.

עם סיום הקמפיין ולאור תוצאותיו, נקבע כי נבחרת ישראל תשובץ בקבוצת האיכות השלישית בהגרלת מוקדמות יורו 2028, שתתקיים ב-6 בדצמבר בבלפסט. ישראל תוגרל ככל הנראה לבית של ארבע נבחרות, כאשר היא צפויה לפגוש יריבה אחת מדרג 1, אחת מדרג 2 ואחת מדרג 4.

24 נבחרות יעפילו ליורו שיתקיים בקיץ 2028 באנגליה, סקוטלנד, אירלנד וויילס, כאשר 12 הנבחרות שיסיימו במקום הראשון בבתים יעלו ישירות לשלב הבא ואליהן תצטרפנה שמונה הסגניות הטובות ביותר.

אך לא רק הגרלת היורו, אליפות אירופה בכדורגל, מהווה מכה קשה לנבחרת הישראלית, כשזו אף עשויה לרדת לדרג C בכדורגל האירופי.

הנבחרת תוגרל ביום שישי הקרוב מול אחת מארבע הנבחרות הבאות: בלארוס, איי פארו, קפריסין ואסטוניה. שני משחקים בשיטת בית וחוץ יערכו במרץ, כאשר המנצחת נשארת בדרג B והמפסידה יורדת לדרג C. בדרך לשפל חדש וחמור עוד יותר?