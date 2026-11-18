אוסטרליה הודיעה הבוקר (רביעי) על הטלת סנקציות והגבלות נסיעה נגד שלושה ישראלים וארבעה ארגונים הפועלים בתחום ההתיישבות ביהודה ושומרון. לטענת הממשלה האוסטרלית, הגורמים שנכללו ברשימה מעורבים בהרחבת היישובים היהודיים ובאלימות נגד פלסטינים.

שרת החוץ האוסטרלית, פני וונג, הודיעה כי הסנקציות אוסרות על אזרחים וחברות באוסטרליה לקיים עסקאות עם הגורמים שעליהם הוטלו ההגבלות או להעניק להם סיוע כספי.

ברשימת הסנקציות נכללים דניאלה וייס, אליאב ליבי ואיתמר יהודה לוי, לצד תנועת נחלה, ארגון אמנה, ארגון השומר יו"ש וחברת הבנייה "אייל הרי ירושלים בע"מ", שבבעלות לוי. כל השבעה כבר נכללו בעבר ברשימות סנקציות של בריטניה או מדינות אחרות באירופה.

בהודעתה של וונג נאמר: "האנשים והארגונים שעליהם הוטלו הסנקציות השתתפו באופן פעיל בתכנון, בתיאום ובהקמה של התנחלויות חדשות, לרבות גיוס כספים, גיוס מתנדבים ומתן תמיכה למתנחלים אלימים".

ממשלת אוסטרליה הדגישה כי זו הפעם הראשונה שהיא מטילה סנקציות על חברת בנייה בשל פעילותה ביהודה ושומרון.

"לראשונה, הסנקציות האוסטרליות מכוונות נגד חברת בנייה המעורבת בבניית התנחלויות. על עסקים אוסטרליים להימנע מהגשת הצעות למכרזי בנייה להקמת התנחלויות בלתי חוקיות ולהרחבתן", נמסר בהודעה.

הפרת הסנקציות עלולה להוביל לעונשים משמעותיים. אזרחים אוסטרלים שיפרו את ההגבלות עלולים להישלח לעד עשר שנות מאסר ולהיקנס בסכום של עד 910 אלף דולר או פי שלושה משווי העסקה. חברות שיפרו את ההגבלות עלולות לספוג קנסות של עד 3.64 מיליון דולר או פי שלושה משווי העסקה.

ההחלטה האוסטרלית מגיעה יממה לאחר שממשלת בריטניה הכריזה על סנקציות נגד שמונה חברות ישראליות העוסקות בבנייה, ביזמות ובתכנון ביהודה ושומרון, וכן נגד ארגון "צו 9", שפעיליו חסמו בעבר משאיות שהובילו סיוע הומניטרי לרצועת עזה.

מדובר בחבילת הסנקציות הראשונה שעליה הכריזה בריטניה מאז ששינתה את מדיניותה בנוגע לבנייה הישראלית ביהודה ושומרון והרחיבה את סמכויותיה להטלת סנקציות במסגרת משטר זכויות האדם הגלובלי.

לפי משרד החוץ הבריטי, מטרת הצעדים היא להגביל את יכולתן הכלכלית של החברות לקדם מיזמי בנייה בהתיישבות. הסנקציות כוללות הקפאת נכסים והגבלות על כהונת דירקטורים.

החברות שנכללו ברשימה הן החברה לפיתוח הר חברון, חמדת שומרון, ש.א.ג. (ולול) בנייה ופיתוח, לב ההר יזמות, הרי זהב, אריאל מגורים יהודה ושומרון, עמי גבירצמן אדריכלים וצ.פ. חברה לבניין.

החברות פועלות בתחומי התכנון, הבנייה והשיווק של יחידות דיור ותשתיות ביישובים שונים, ובהם אפרת, שילה, עלי, איתמר, אלון מורה, רחלים, אריאל ונוקדים.

שר החוץ גדעון סער גינה בחריפות את החלטת ממשלת בריטניה והבהיר כי ישראל לא תשנה את מדיניותה בעקבות הסנקציות.

"ישראל רואה בחומרה רבה את הסנקציות הנוספות נגדה, עליהן הודיעה היום ממשלת הלייבור בבריטניה. זוהי פעולה עוינת נגד חברות פרטיות ושומרות חוק.

"לעם היהודי זכות לחיות במולדתו ההסטורית. הזכויות ההסטוריות של העם היהודי ביהודה ושומרון הן בנות אלפי שנים והן הוכרו, בין היתר, גם בהצהרת בלפור ובמנדט הבריטי בשעתו.

"יודגש: ישראל לא תיכנע ולא תשנה את מדיניותה תחת לחצים חיצוניים. להיפך: אנו נבחן דרכים חדשות כיצד לחזק את ההתיישבות ביהודה ובשומרון ונפעל להגן על כל מי שנוטל חלק בבניין ארץ-ישראל על פי החלטות הממשלה מול ניסיונות פגיעה.

"העוינות, המגמתיות והחד-צדדיות של ממשלת הלייבור הבריטית בולטת ביתר שאת על רקע המנעותה מצעדים כלשהם כנגד הרשות הפלסטינית, שממשיכה במדיניות שמעודדת טרור באמצעות תשלומים, בהסתה חמורה במערכת החינוך שלה ובבניה בלתי חוקית המנוגדת גם להסכמים החתומים.

"כפי שהיה גם בעבר - ישראל תנקוט בצעדי-נגד למהלך הבריטי. מרכיבי התגובה, במנעד רחב של אפשרויות, נשקלים. לכשתתקבלנה החלטות - נפרסמן".