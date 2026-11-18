הייעוץ המשפטי לכנסת הבהיר לגורמים בגוש מתנגדי נתניהו כי ניתן לקדם את ביטולם של ארבעה מחוקי הרפורמה המשפטית גם אם לא תוקם ממשלה חדשה והכנסת תתפזר לבחירות נוספות, כך פורסם בכאן רשת ב'.

בגוש מתנגדי נתניהו נערכים להתחיל בהליכים לביטול ארבעה חוקים שקודמו בתקופת הממשלה הקודמת. המהלך מתוכנן להתבצע עוד לפני שתוכרע שאלת הקמתה של הממשלה הבאה, על רקע האפשרות שהמגעים הקואליציוניים לא יבשילו והכנסת תתפזר.

נציגי הגוש קיימו התייעצויות עם אנשי הייעוץ המשפטי לכנסת כדי לברר אם ניתן להשלים את הליכי החקיקה בפרק הזמן שנותר, מבלי להסתכן בפסילתם בבג"ץ. החשש המרכזי שהעלו היה כי במקרה של כישלון המגעים להקמת ממשלה, יידרשו חברי הכנסת לקדם את ביטול החוקים במהירות, באופן שעלול לפגוע בהיקף הדיונים הנדרש במסגרת הליך חקיקה תקין.

לפי בכירים בגוש מתנגדי נתניהו, התשובה שקיבלו מהייעוץ המשפטי לכנסת מאפשרת להם להתחיל בקידום המהלך כבר כעת.

לדבריהם, הייעוץ המשפטי הבהיר כי יהיה מוכן להגן על הליך חקיקה לביטול ארבעת החוקים, גם אם הכנסת תפעל במסגרת זמנים מצומצמת בשל האפשרות לבחירות חוזרות, ובלבד שההליך יתנהל באופן ראוי.

החוקים שהגוש מבקש לבטל כוללים את השינויים בהרכב הוועדה לבחירת שופטים ואת פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, את חוק מח"ש, את חוק התקשורת ואת חוק הנבצרות החדש.