"עסקת נדל"ן טובה לא מתחילה במחיר או בכותרת על 'הזדמנות'. היא מתחילה בשאלה אם היא נכונה לי", אומר היזם דביר דימרי, שמוביל בעשור האחרון את קהילת יותר נדל"ן משכל ושותף באלפי יחידות דיור.

"איך אני מתכנן להשלים אותה בעוד כמה שנים, האם יש לי יכולת להחזיר את המשכנתא, ובעיקר האם לדירה יש פוטנציאל להגדיל את ההון שלי ולעלות בערך".

"כולם רוצים לקנות דירה, להשקעה או למגורים. יש להם חלום לגור בדירה גדולה יותר או לעזור לילדים. אבל לקנות באזור שאין לו סיפור או סיבה לעליית ערך, ורק להסתמך על 'המחירים בישראל עולים', זו דרך שלא מקדמת אף אחד כלכלית, במיוחד בשוק הנדל"ן של היום".

כשהוא מסתכל על כרמי גת צפון ועל העסקה שהקבוצה מגבשת ל-5 דירות בלבד, הוא מדבר על העיר, לא רק על המחיר. "נכון, זו עסקה מעולה, מחיר טוב, מתחת למחיר השוק, אבל הסיפור הוא להסתכל 7 עד 10 שנים קדימה. זו הסיבה שאני מאמין שכל מי שקונה בכרמי גת עושה עסקה טובה".

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הסיבה, לדבריו, חוזרת בכל מקום שבו שכונה צמחה מאפס ליד עיר ותיקה. "כרמי גת דרום היא ההוכחה הטובה ביותר, ואפשר לראות את אותו תהליך בכרמי הנדיב בקריית מלאכי, ברובע ישראל בעפולה ובאפיקי הנחל באופקים. המדינה מזרימה הסכמי גג של מיליארדים, יש רכבת שמחברת לתל אביב בכ-35 דקות, גישה נוחה לכביש 6 ומחירים שפויים. ככל שמחירי הנדל"ן במרכז יעלו, יותר אנשים יחפשו במעגלים רחבים יותר, וכשהמרחק מצטמצם בזכות התחבורה והמחיר נמוך, קל להבין למה כרמי גת היא העיר שמכרה הכי הרבה דירות ברבעון השלישי של 2026".

"יש כאן שכונה חדשה של כ-6,500 יחידות דיור, שמתוכננת היטב, עם שטחי תעסוקה ומסחר, שטחים ציבוריים וחינוך. זו איכות חיים. וכשמוסיפים את המחיר של 1,690,000 ש"ח לדירת 3 חדרים, כשכל מה שצריך להביא היום הוא 169 אלף ש"ח, בלי מדד ובלי תשלומים נוספים עד המסירה בעוד 3.5 שנים, זו עסקה שעושה שכל".

יש סיבה לכך שזו קבוצה קטנה, אומר דימרי: "לקראת סוף השנה יזם צריך להגיש דוחות כספיים לבורסה, והוא מוכן לחתוך מחיר כדי להראות שהוא מוכר". הקבוצה קיבלה 10 דירות, לא מעט חברים כבר הצטרפו, ונותרו מספר דירות בודדות עם ההטבה הזו.

כרמי גת צילום: ללא

"נדל"ן לא עושים בגלל הזדמנות, מחיר טוב או פוטנציאל. עושים אותו כי הוא נכון לכם", מחדד דימרי. "אסטרטגיה קודמת לטקטיקה. לא מבין, לא נכנס". מי שרוצה לדעת אם זו עסקה שנכונה לו מוזמן לפגישת אסטרטגיה, שבה ימפו את הנכסים, יבררו כמה הון עצמי יש, יתכננו את המס ויבנו תוכנית לחמש שנים קדימה, ויבדקו אם העסקה מקדמת אותו כלכלית בעשור הקרוב. "זה מה שאנחנו מחפשים בנדל"ן: לא לקנות קירות בריביות יקרות, אלא להתקדם כלכלית לאורך זמן".

פרטי העסקה לקבוצה

דירת 3 חדרים, 79-87 מ"ר, עם מרפסת או גינה, מחסן וחניה

החל מ-1,690,000 ש"ח

הון עצמי מ-169,000 ש"ח, 10% בחתימה והיתרה במסירה

בלי הצמדה למדד, ערבות בנקאית מלאה

מסירה בעוד כ-3.5 שנים

ניתן לקבוע פגישת אסטרטגיה ולקבל פרטים על העסקה כאן>>>