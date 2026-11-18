פרטים חדשים על המעורבות האיראנית בתכנון הפיגוע בשגרירות ישראל בתאילנד: אתר האופוזיציה האיראני "איראן אינטרנשיונל" חשף אמש (שלישי) כי חיזבאללה, בהכוונת כוח קודס של משמרות המהפכה, גייס שישה אנשי דת שיעים מתאילנד לצורך ביצוע הפיגוע בבנגקוק.

החשיפה מתבססת על מידע שמסרו מקור מודיעיני מערבי ומקור המקורב לכוח קודס. על פי השניים, המגויסים השתייכו ליחידה 910 של חיזבאללה, האחראית על פעילות הטרור של הארגון מחוץ ללבנון.

במרכז הרשת עמד מובארכ חוסייני, איש דת תאילנדי שחי באיראן במשך יותר משלושה עשורים וניהל את אתר האינטרנט של לשכת עלי חמינאי בשפה התאילנדית. ארבעה מחמשת המגויסים הנוספים היו קשורים בקשרי משפחה אליו או לחברים אחרים ברשת.

על פי החשיפה, אוניברסיטת אל־מוסטפא בעיר קום שימשה מוקד לגיוס אנשי הרשת. בשנת 2020 הטילה ארצות הברית סנקציות על האוניברסיטה בשל השימוש שעשה בה כוח קודס לגיוס פעילים למשימות מודיעין ולפעילות מחוץ לאיראן.

מקור המקורב לכוח קודס חשף כי שלושה מוסדות איראניים היו מעורבים במימון הרשת: אוניברסיטת אל־מוסטפא, האספה העולמית של אהל אל־בית וקרן הדת העשירה אסתאן קודס רזאווי.