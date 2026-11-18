יממה לאחר שסיים את כהונתו כיו"ר הכנסת, נתקל אמיר אוחנה במכשול בדרך לתפקידו הבא. ראש הממשלה בנימין נתניהו התכוון למנותו לשר לעניינים אסטרטגיים בממשלת המעבר, אולם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הבהירה כי המינוי מחייב את אישור הכנסת.

על פי עמדת היועמ"שית, לא ניתן לצרף לממשלת המעבר חבר כנסת שאינו מכהן כשר ולהפקיד בידיו משרד שאינו פעיל ללא אישור המליאה.

הקושי מבחינת נתניהו הוא שמאז השבעת הכנסת ה-26, לפני כשבוע, אין לגוש בראשותו רוב בכנסת.

המקרה של אוחנה שונה מזה של שר החוץ גדעון סער, שקיבל בשבוע שעבר גם את תיק הפנים. מאחר שסער כבר מכהן כחבר בממשלה, העברת התיק לידיו לא הצריכה הצבעה בכנסת.