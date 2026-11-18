האם צרפת היתה יכולה לעצור את היטלר, למנוע את מלחמת העולם השניה, ואת התבוסה שלה באותה מלחמה? כן, ואפילו בקלות. במרץ 1936 שלח היטלר כוח צבאי קטן לחבל הריין המפורז. שנים מאוחר יותר יגיד הצורר ימ"ש את המשפטים המדהימים הבאים:

"48 השעות שלאחר הצעדה לתוך חבל הריין היו המתוחות ביותר בחיי. אילו הצרפתים היו נכנסים לחבל הריין, היינו נאלצים לסגת עם הזנב בין הרגליים, שכן הכוח הצבאי שעמד לרשותנו לא היה מספיק אפילו להתנגדות מתונה."

היטלר הודה בקולו, שאם צרפת הייתה מגיבה באותה שעה, ההיסטוריה הייתה נראית אחרת. על פי חוזה ורסאי, חבל הריין הגובל בצרפת הוגדר כאזור מפורז. נאסר על גרמניה להכניס אליו חיילים או לבנות בו ביצורים, כדי להבטיח לצרפת רצועת ביטחון. בסוף החורף של שנת 1936 שלח היטלר כוח סמלי של כ-3,000 חיילים בלבד (!) לחצות את נהר הריין. באותה עת הצבא הגרמני היה חלש, קטן ולא מוכן למלחמה.

בכירי הצבא הגרמני התנגדו למהלך בתוקף. הם ידעו שאם צרפת תגיב צבאית, הצבא הגרמני יובס תוך ימים ספורים. ההוראה שקיבלו המפקדים הגרמניים בשטח הייתה חד-משמעית: אם הצבא הצרפתי יחצה את הגבול, עליהם לסגת מיד מבלי לירות אפילו ירייה אחת.

צרפת לא הגיבה. הבטחון העצמי של היטלר עלה. והגנרלים הגרמנים קיבלו עליהם את הדין ולא הטילו עוד ספק בתוכניות הצבאיות והשאפתניות של הרודן. מנקודה זו, הדרך לכיבוש אירופה הייתה פתוחה לרווחה.

למה שתקה צרפת? למרבה הצער, באותם ימים עמדה צרפת בפני סחרור פוליטי שמנע ממנה להגיב. ממשלת המעבר בראשות אלבר סארו עמדה שישה שבועות בלבד לפני הבחירות הכלליות הגורליות של מאי 1936. שרי הממשלה חששו שאישור גיוס מילואים כללי, ייתפס בציבור כהליכה למלחמה וירסק אותם בבחירות הקרובות.

הממשלה גלגלה את האחריות לצבא, והרמטכ"ל הצרפתי מוריס גמלאן נלחץ והפריז בהערכת הכוחות הגרמניים. הוא דרש גיוס מלא של הצבא כולו לפני שיסכים להזיז את כוחותיו. בהיעדר מנהיגות פוליטית יציבה שתקבל החלטה אמיצה, בחרו הצרפתים שלא לעשות דבר. השאר היסטוריה.

מדינת ישראל צריכה ללמוד מהצרפתים. בזמן מערכה כוללת, כשהאויב מתעצם ממזרח, כשמעצמה עוינת משקיעה את כל משאביה כדי להשמיד אותנו - לא ניתן לתפקד עם ממשלת מעבר. חייבים להתאחד בכל מחיר, מיד, כדי למנוע את הטעות של הצרפתים. אין זמן למשחקי משא ומתן, אין זמן לבחירות נוספות וגם לא לנוספות על הנוספות. אנחנו צריכים ממשלה חזקה ומאוחדת באופן מידי. כל השאר הם פרטים זניחים שההיסטוריה תתעקש לשכוח, בבואה לשפוט את מקבלי ההחלטות. למען ביטחון האומה, למען עתידנו, תקימו ממשלת אחדות מיד.