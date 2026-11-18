מערך הביטחון של בית אריה-עופרים עומד לקבל תוספת חדשה, הפעם מהאוויר: רחפן אוטונומי שיסרוק את השטחים הפתוחים שמסביב ליישוב, יזהה תנועות חשודות ויעביר תמונת מצב בזמן אמת לכוחות הביטחון.

המהלך, שיחל כפיילוט, נועד להרחיב את מעגל האבטחה אל מעבר לגדר ולאפשר זיהוי מוקדם של אירועים.

הפרויקט יוצא לדרך בשיתוף חברת מוקד מטרה, המספקת שירותי אבטחה ליישוב זה כמה שנים. הרחפן יוצב בעמדת עגינה קבועה בתחום המועצה ויופעל באמצעות המוקד המבצעי של החברה, המאויש 24 שעות ביממה. הוא יוכל להמריא, לבצע סריקות ולשוב לעמדת העגינה באופן אוטונומי, ללא צורך בהטסה ידנית לאורך המשימה.

הרחפן יצויד במצלמת יום ובמצלמה תרמית, המאפשרת לזהות בני אדם וכלי רכב גם בתנאי חשכה. מסלולי הסריקה יכללו ואדיות, גבעות ודרכים המקיפות את בית אריה-עופרים, לרבות אזורים שבהם הגישה לסיורים רכובים מוגבלת. במועצה מבקשים לנצל את היכולת האווירית כדי לאתר התרחשויות חריגות עוד לפני שהן מגיעות לקרבת בתי התושבים.

לצד הרחפן, מצלמות האבטחה הקיימות ביישוב יחוברו למוקד המבצעי של מוקד מטרה. השילוב בין המצלמות הקרקעיות לבין השידור האווירי יאפשר לגבש תמונת מצב רחבה ועדכנית. במקביל, הקב"ט, הרבש"צים, הסיירים, המאבטחים וחברי כיתת הכוננות יקבלו גישה לאפליקציה ייעודית, שבאמצעותה יוכלו לצפות בשידור חי מהרחפן ולזהות את מיקומם של אירועים על גבי תצלום אוויר.

הרחפן מתוכנן לבצע סריקות היקפיות במסלולים ובשעות משתנים, בעוד צוותי הסיור הקרקעיים ימשיכו להתמקד במענה לאירועים בתוך היישוב. במועצה מדגישים כי המערכת אינה מיועדת להחליף את אנשי הביטחון או את שיקול דעתם, אלא לספק להם מידע נוסף שיסייע בקבלת החלטות ובתגובה בשטח.

ראש המועצה המקומית בית אריה-עופרים, שרון אלפסי, אמר כי מדובר בשדרוג משמעותי של תפיסת הביטחון היישובית. "שילוב הרחפן האוטונומי הוא צעד משמעותי בתפיסת הביטחון שלנו, משום שהוא מאפשר לנו להרחיב את מעגל ההגנה אל מעבר לגדר, לזהות התרחשויות בשלב מוקדם ולספק לכוחות בשטח מידע חיוני בזמן אמת", אמר.

אלפסי הדגיש כי לצד השימוש בטכנולוגיה, האחריות לביטחון התושבים נותרת בידי אנשי המקצוע וכיתת הכוננות. "הכוח המרכזי שלנו הוא האנשים, אנשי הביטחון וכיתת הכוננות, שפועלים במסירות להגנת התושבים. המערכת החדשה תאפשר להם לבצע את משימתם בצורה יעילה ומדויקת יותר".

גם בחברת מוקד מטרה מציגים את החיבור בין האמצעים השונים כמרכיב מרכזי בפרויקט. סמנכ"לית התפעול של החברה, דברת רפאלי, הסבירה כי הרחפן יאפשר למוקד המבצעי לעקוב אחר המתרחש מחוץ לגדר ולשתף את הכוחות בתמונה המתקבלת. "החדשנות האמיתית היא לא רק בטכנולוגיה, אלא ביכולת לחבר בין המוקד המבצעי, המצלמות, הרחפן והכוחות בשטח למערך אחד שפועל בתיאום מלא", אמרה.

חברת מוקד מטרה פועלת בתחום הרחפנים האוטונומיים לאבטחה מאז 2016 ומספקת פתרונות אבטחה ליישובים, רשויות מקומיות, מפעלים ומתקני תשתית ברחבי הארץ. במועצה מבהירים כי נתיבי הטיסה המתוכננים יעברו מחוץ לשטח הבנוי ולא מעל בתי התושבים. עוד נמסר כי הפעלת הרחפן אושרה על ידי רשות התעופה האזרחית ותואמה עם גורמי הצבא באזור.