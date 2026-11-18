מבצע חריג של בית הדין הרבני בפתח תקווה הסתיים בסידור גט בתוך בית החולים בילינסון, זמן קצר לפני שבעל מאושפז עמד לעבור הליך רפואי מורכב הכולל הרדמה והנשמה לתקופה ממושכת.

אלא שגם לאחר שהצוות המיוחד הגיע לבית החולים, התעורר קושי בלתי צפוי: הבעל התנגד תחילה למהלך, עזב את החדר וירד לקומה אחרת. הדיין ורב בית החולים ירדו בעקבותיו, ובתום שיחה עמו הצליחו להביא לחידוש ההליך ולהשלמת הגירושין בהסכמת שני הצדדים.

המקרה החל לפני שבועות אחדים, כאשר אישה ובאת כוחה פנו בדחיפות לבית הדין הרבני בפתח תקווה בבקשה לאשר הסכם לצורך סידור גט. בפנייה הוסבר כי הבעל, המתמודד עם נכות ומאושפז בבית החולים תקופה ממושכת, צפוי לעבור התערבות רפואית דחופה שבעקבותיה יהיה מורדם ומונשם למשך זמן לא קצר.

בנסיבות אלה עלה חשש כי אם הגט לא יוסדר לפני ההליך הרפואי, האישה עלולה להיקלע לתקופה ממושכת של חוסר ודאות באשר לאפשרות להשלים את הגירושין.

בעקבות הבקשה פעל בית הדין לקידום ההליך בלוח זמנים קצר. ימים ספורים לאחר הגשתה זומנו האישה ועורכת דינה לבירור שמות ולהשלמת הבדיקות ההלכתיות והמשפטיות הנדרשות. ההכנות נועדו לאפשר את כתיבת הגט ומסירתו מחוץ לבית הדין, בהתחשב במצבו הרפואי של הבעל.

לאחר השלמת ההיערכות יצא צוות מיוחד של בית הדין לבית החולים בילינסון, בתיאום עם רב בית החולים, הרב ישראל בבצ'יק. בראש המשלחת עמד הדיין הרב אברהם אבידר, ולצדו הגיעו סופר סת"ם, שני עדים ונציג נוסף של בית הדין. הרכב הצוות נועד לאפשר את ביצוע ההליך במקום, בהתאם לדרישות ההלכתיות.

אולם במהלך המפגש בבית החולים התברר כי ההכנות המוקדמות אינן מבטיחות את השלמת הגט. הבעל הביע התנגדות ראשונית, ובשלב מסוים אף יצא מהחדר וירד לקומה התחתונה של בית החולים.

הרב אבידר והרב בבצ'יק ירדו בעקבותיו ושוחחו עמו בניסיון להגיע להבנות. לאחר השיחה הסכים הבעל לחזור לחדר ולהמשיך בהליך.

עם שובו התקיימה שיחה נוספת בהובלת הרב אבידר ובהשתתפות שני בני הזוג. בסיומה הגיעו השניים להסכמה להתגרש, והצוות החל מיד בביצוע ההליך. הגט נכתב בבית החולים ונמסר לידי האישה.

בכך הושלם סידור הגט לפני ההרדמה וההנשמה המתוכננות, והוסר החשש לעגינות ממושכת שנוצר בעקבות מצבו הרפואי של הבעל.