לראשונה מאז 7 באוקטובר, מוזיאון המורשת וההנצחה של חטיבת גבעתי במצודת יואב פותח מחדש את שעריו, בעקבות מלחמת חרבות ברזל והאבדות הכבדות שספגה החטיבה, נדרש המוזיאון להתרחב ולהעניק מקום של כבוד לנופלים החדשים ולסיפורי הגבורה של לוחמי החטיבה.

התצוגה המחודשת משלבת אמצעי המחשה טכנולוגים מתקדמים, עמדות אינטראקטיביות, פריטי מורשת וכלי נשק, לצד תיעוד הקרבות והפעילות המבצעית בעזה ובלבנון, המספרים את סיפורה של חטיבת גבעתי מאז מלחמת העצמאות ועד ימינו.

"חטיבת גבעתי היא בית של ערכים, מורשת ורעות, המחבר בין דורות של לוחמים ומפקדים. כל דור מקבל את המורשת מקודמיו, מוסיף לה פרק משלו ומעביר אותה הלאה. גם היום אנו ממשיכים לכתוב את סיפורה של החטיבה וליצור את המורשת שתעבור לדורות הבאים. מוזיאון גבעתי מנציח את הדרך שעברנו, אך גם מזכיר לנו שהסיפור שלנו ממשיך להיכתב בכל יום מחדש", אומר מפקד חטיבת גבעתי, אל"ם נתנאל שמכה.

בחצר המצודה הוקמו אמפיתיאטרון חדש וקיר הנצחה, הנושא את שמות חללי החטיבה לדורותיהם ומאפשר למשפחות השכולות ולציבור הרחב להתייחד עם זכר הנופלים. הפרויקט נוהל על ידי החברה הממשלתית לתיירות, במימון משרד המורשת, ובשיתוף היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון, עמותת בית חטיבת גבעתי, נאוויטס פטרוליום, קרן רוטברג, אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון ומרחב בינוי 563 פד"ם בצה"ל.

אלעד ארנפלד, מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות: "חידוש מוזיאון גבעתי במצודת יואב הוא הרבה מעבר לשימור אתר היסטורי. זהו חיבור בין מורשת הקרבות שעליהם הוקמה המדינה לבין סיפורם של לוחמי החטיבה שממשיכים להגן עליה גם היום. השקעה בתשתיות מורשת והנצחה היא השקעה בזיכרון הלאומי ובהעברתו לדורות הבאים, ואנו גאים לקחת חלק בפרויקט בעל חשיבות היסטורית וערכית כה גדולה".

מצודת יואב, שכונתה במלחמת העצמאות "המפלצת על הגבעה", הייתה אחד המעוזים המצריים המרכזיים ונכבשה ב־9 בנובמבר 1948, לאחר שבעה ניסיונות כיבוש. מאז הפכה לבית המורשת וההנצחה של חטיבת גבעתי. כעת, 78 שנים לאחר כיבושה, מתווספים לסיפורה פרקי הגבורה, הלחימה וההקרבה של לוחמי החטיבה במלחמת חרבות ברזל.

איתי גרנק, מנכ"ל משרד המורשת הוסיף "השבעה באוקטובר המחיש לכולנו שמורשת ישראל אינה פרק חתום, אלא מציאות חיה ונושמת. כשהתברר המחיר הכבד שחטיבת גבעתי משלמת, הבנו שאי אפשר להסתפק בשימור הקיים והזיכרון הלאומי חייב לשקף את גבורת ההווה. לכן החלטנו לפרק את המוזיאון ולהקימו מחדש, תוך יצירת מתחם הנצחה נגיש לכל אזרח. המורשת שלנו מורכבת מאבני הזיכרון של נופלינו, אך לא פחות מכך מהחובה המוסרית שלנו להוקיר את פצועי מערכות ישראל שנושאים את צלקות הקרב. בנינו כאן מחדש את החומות כדי להבטיח ששם הגיבורים יישאר חקוק לנצח בלב האומה".