מיזם התעסוקה הייחודי של דואר ישראל ממשיך להתרחב: בעקבות הצלחתו של מרכז מסירת הדואר הראשון שהופעל על ידי חניכי הארגון, נפתח סניף נוסף, הפעם במרכז קדם של אהל שרה, השוכן ברחוב הירדן בבני ברק.

הצלחת המיזם והתגובות החיוביות מצד הלקוחות, לצד פניות שהתקבלו מחברות מובילות בתחום השליחויות, הובילו להרחבת הפעילות ולפתיחת הסניף החדש. במסגרת הפעילות מפעילים החניכים את מערך השירות, מתנסים בעבודה מול לקוחות ונושאים באחריות לביצוע המשימות השונות.

העבודה מותאמת ליכולותיהם ולצורכיהם האישיים, כך שגם חניכים הנעזרים בשפת סמלים ובדפי עזר יכולים להשתלב בפעילות ולבצע את תפקידם בהצלחה.

מעבר לשירות הניתן לציבור, המיזם מציג מודל מעשי של תעסוקה מותאמת, המאפשר לאנשים עם מוגבלויות להשתלב בסביבת עבודה אמיתית, לפתח עצמאות ולחוות תחושת הצלחה ומסוגלות. החיוך של החניכים ושביעות הרצון של הלקוחות ממחישים את הפוטנציאל הטמון בשילוב נכון, בליווי מקצועי ובהענקת הזדמנות שווה להשתלבות בעולם התעסוקה.

שלום גענגער, מנהל המיזם ומנהל תחום התעסוקה והיום באהל שרה: "ראיית החניכים עומדים בחזית, מנהלים את מערך המסירה ומעניקים שירות מקצועי ומסור לציבור היא הוכחה יומיומית ליכולות שלהם. המיזם הזה מוכיח שכאשר מייצרים סביבת עבודה מותאמת ומנגישים את התהליכים, לא רק החניכים מרוויחים תחושת מסוגלות ועצמאות, אלא גם הקהילה כולה נהנית משירות מעולה ומחוויה אנושית יוצאת דופן. אנחנו כבר עובדים על השלבים הבאים והרחבת שותפויות נוספות".

מלכה וינברג, מנהלת אהל שרה, אמרה: “פתיחת הסניף הנוסף היא רגע של גאווה גדולה עבורנו. הצלחת המיזם והתגובות החיוביות מוכיחות שיש כאן מודל משמעותי, שמצליח לחבר בין מתן שירות לציבור לבין הזדמנות אמיתית לחניכים שלנו.

"אנחנו רואים מדי יום כיצד מתן אמון, התאמות נכונות וליווי מקצועי מאפשרים להם לקחת אחריות, להצליח ולהוכיח את היכולות שלהם. הפעילות הזו היא ביטוי נוסף לחזונם של מייסדי אהל שרה, הרב והרבנית גינזבורג ז"ל, שהאמינו ביכולת של כל חניך ובחשיבות של מתן הזדמנות אמיתית לכל אחד לממש את הפוטנציאל הטמון בו. נמשיך לפעול כדי להרחיב את המיזם, לפתוח בפני החניכים שלנו דלתות נוספות לעולם התעסוקה ולהעניק להם כלים לעצמאות, להשתלבות ולהצלחה".