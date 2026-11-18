התפתחות משמעותית בפרשת התקיפה האלימה שטלטלה את אשדוד בימים האחרונים: משטרת אשדוד הודיעה הבוקר (רביעי) כי עצרה וחקרה שלושה קטינים החשודים במעורבות בתקיפה האכזרית של בחור ישיבה במוצאי השבת האחרונה באזור התעשייה בעיר.

במקביל, במשטרה מדגישים כי החקירה נמשכת וכי מתבצעות פעולות ממוקדות לאיתור מעורבים נוספים באירוע.

האירוע הקשה, שתועד במצלמות האבטחה והופץ ברשתות החברתיות, התרחש במוצאי שבת בפתחה של מאפיית "אבולעפיה" באזור התעשייה באשדוד.

על פי העדויות, מספר נערים ניגשו אל בחור הישיבה וניסו לשדוד את סוללת האופניים החשמליים שלו. משניסה הצעיר להתנגד לגניבה, התנפלו עליו התוקפים והיכו אותו באכזריות קשה לעיני עוברי אורח, שלא התערבו כדי לבלום את האלימות.

התיעוד הקשה עורר זעם רב בעיר ובמערכת הפוליטית. עוד קודם למעצרים, פנו נציגי אגודת ישראל בעיריית אשדוד יחיאל וינגרטן ושמואל שוק, בדרישה דחופה למפקד משטרת אשדוד לפתוח בחקירה מיידית שתניב תוצאות: "לא ייתכן שדמם של בחורי ישיבות יהיה הפקר", מסרו השניים ודרשו למצות את הדין עם הפורעים.

אמש הגיעה הפרשה גם למליאת הכנסת, כאשר יו"ר סיעת ש"ס ותושב העיר, ח"כ ינון אזולאי, נשא נאום טעון מעל דוכן הנואמים.

"דיברו פה על אלימות, אבל יש אלימות שקרתה השבוע במוצאי שבת בעיר אשדוד", זעק אזולאי וחשף כי שוחח עם הצעיר זמן קצר קודם לכן. "היכו נער חרדי, ככל הנראה בניסיון לגנוב לו את האופניים. נוער, כנראה לא מחונך או בחינוך לקוי, פשוט פירק אותו במכות עד זוב דם. דיברתי איתו ממש לפני כמה דקות, ואני אומר לכם - הגיע הזמן שכולנו נתעורר".

בהודעת המשטרה שפורסמה הבוקר נמסר: "במהלך סוף השבוע נפתחה חקירה בתחנת משטרת אשדוד, בעקבות דיווח שהתקבל על אירוע תקיפה שאירע בעיר. במסגרת החקירה ביצעו חוקרי תחנת אשדוד מגוון פעולות חקירה, לרבות איסוף ממצאים וזיהוי חשודים במעורבות באירוע, אשר הובילו למעצרם ולחקירתם של שלושה קטינים. משטרת ישראל רואה בחומרה אירועי אלימות ותמשיך לפעול בנחישות לאיתור כלל המעורבים, להבאתם לחקירה ולמיצוי הדין עמם".