סוף טוב למבצע החיפושים הנרחב שהסעיר את הציבור ביממה האחרונה: אברהם ישעיהו אדלר, תושב בני ברק בן 39 ואב לעשרה ילדים שהקשר עמו נותק ביום שני בערב, אותר הלילה (רביעי) כשהוא בחיים אך תשוש בתוך מבנה נטוש בפתח תקווה.

נערים שהבחינו בו במקום הזעיקו את הצוותים, ומתנדבי זק"א ממרחב שרון ומפתח תקווה חברו אליו והעבירו אותו לבית החולים לצורך טיפול רפואי ובדיקות.

היעדרותו של אדלר, נכדו של ראש ישיבת פוניבז', הרב חיים פרץ ברמן, עוררה דאגה רבה והובילה להתגייסות מיידית של גורמי הביטחון וההצלה.

בעקבות היעלמותו שוחח סבו, הרב ברמן, עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ועם מפקדי המרחבים במשטרה, במטרה להאיץ את מאמצי האיתור. אתמול (שלישי) אף פרסמה המשטרה הודעה לציבור שלפיה קיימת סבירות גבוהה כי הוא שוהה באזור ירושלים, וביקשה את עזרת התושבים באיתורו.

במקביל להערכות המוקדמות, מוקד החיפושים המרכזי התמקד במרכז הארץ. בבוקר יום שלישי הוקם בפתח תקווה חפ"ק משותף בניהול זק"א, יחד עם משטרת העיר ובני המשפחה, שריכז את הסריקות בשטח. מאות מתנדבים, שוטרים, סיירות אופנועים, רכבי שטח ורחפנים סרקו את האזור באופן רגלי ורכוב, בסיוע מסוק משטרתי שהועלה לאוויר.

מידע מודיעיני שהתקבל במהלך הפעילות מיקד את הכוחות באזורים ספציפיים בפתח תקווה, והסריקות נמשכו אל תוך השעות הקטנות של הלילה עד לאיתורו המרגש הבוקר.

מפקד היחידות המיוחדות בזק"א, חיים אוטמזגין, ומפקד מרחב שרון בארגון, ישראל גודלבסקי, מסרו בתום המבצע: "מרגע שהתקבל המידע על היעדרותו, פעלנו במטרה אחת ברורה - לאתר אותו במהירות ולהשיבו בחיים למשפחתו. המתנדבים שלנו פעלו במסירות ובנחישות, גם בשעות הקטנות של הלילה, עד לרגע המרגש שבו התקבלה הבשורה על איתורו בחיים. זו זכות גדולה להיות שותפים למשימה שהסתיימה בהצלת חיים ובהשבת אדם למשפחתו".

מנכ"ל זק"א, צבי חסיד, וקמב"ץ הארגון יחיאל גולדמן שפיקד על הסריקות בשטח, הודו למאות המתנדבים וליחידות המיוחדות שנרתמו לחיפושים לאורך עשרות שעות.

כעת, עם סיום סאגת החיפושים והעברתו של אדלר להשגחה רפואית, נותרות פתוחות השאלות והתהיות באשר לנסיבות שהובילו לניתוק הקשר עמו ולהימצאותו תשוש במבנה הנטוש.