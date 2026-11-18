עולם החינוך והקהילה החרדית בבני ברק נפרדים מהמחנך הוותיק ר' אהרן עמרם לוין, מחשובי חסידות דושינסקיא ותושב שכונת רמת אלחנן בעיר, שהלך לעולמו בגיל 82 לאחר התמודדות עם מחלה קשה.

לוין, שנולד בחג הסוכות תש"ה, למד בנעוריו בישיבת דושינסקיא בירושלים אצל גאב"ד ירושלים דאז. לאחר נישואיו השתקע בבני ברק, קבע את מקום תפילתו בבית המדרש המרכזי של החסידות ברחוב חזון איש, והקדיש את חייו להוראה.

במשך עשרות שנים שימש כמלמד בתלמוד תורה 'חוג חתם סופר' ברחוב האדמו"ר מגור בעיר, שם חינך דורות של תלמידים.

במהלך חייו ידע שורה של אובדנים קשים ואישיים: בחודש אב תשפ"ד שיכל את בנו, משה לוין ז"ל, שנפטר בגיל 44, וכן קרובי משפחה נוספים, ביניהם אחיו שנרצח בפיגוע טרור שנים רבות קודם לכן. לזכרו אף תרם בעבר ספר תורה לבית המדרש הצעיר של החסידות בעיר.

הוא הותיר אחריו בנים, בנות וצאצאים רבים, ובהם מפיק המוזיקה הידוע נתן נטע לוין.

מסע הלוויה החל הבוקר בשעה 11:00 מביתו ברחוב גיבורי ישראל 26, יעבור דרך בית הכנסת המרכזי ברמת אלחנן, ומשם ימשיך לבית העלמין ויז'ניץ בעיר, שם יטמן.