מליאת הכנסת אישרה אמש (שלישי) את המלצת הוועדה המסדרת למנות תשעה סגנים זמניים ליושב ראש הכנסת, ברוב של 38 תומכים מול 15 מתנגדים.

אלא שברשימת הסגנים לא נכלל אף נציג של מפלגת 'הציונות הדתית', אף שהמפלגה זכתה בבחירות בשישה מנדטים, מספר זהה לזה של ש"ס, שקיבלה נציג לתפקיד.

לערוץ 7 נודע כי הסיבה לכך היא בקשת הפיצול שהגיש חבר הכנסת משה פייגלין אתמול ליו"ר הוועדה המסדרת, ח"כ רועי פולקמן. בעקבות הבקשה חושב כוחה של הציונות הדתית לצורך חלוקת התפקידים כחמישה חברי כנסת בלבד, ולא שישה.

גורמים המעורים בפרטים הסבירו כי פייגלין יכול היה להמתין עם המהלך ולאפשר למפלגה למצות את כוחה כסיעה בת שישה חברי כנסת בעת חלוקת התפקידים בנשיאות הכנסת.

מבין תשעת הסגנים שאושרו, חמישה משתייכים לגוש איזנקוט: ח"כ איתן גינזבורג ממפלגת ביחד, ח"כ יאיר פינק מהדמוקרטים, ח"כ עודד פורר מישראל ביתנו, ח"כ וליד טאהא מרע"ם וח"כ אחמד טיבי מהרשימה המשותפת.

ארבעת הסגנים מגוש הימין הם ח"כ יצחק פינדרוס מיהדות התורה, ח"כ יעקב ברדוגו מהליכוד, ח"כ לימור סון הר-מלך מעוצמה יהודית וח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס.

הציונות הדתית, בראשות בצלאל סמוטריץ', נותרה כאמור ללא ייצוג ברשימה.

במכתב שהעביר אתמול ליו"ר הוועדה המסדרת ביקש פייגלין לאשר את התפלגותו מסיעת הציונות הדתית ולהכיר בו כחבר סיעה נפרדת בשם "זהות" בכנסת ה-26.

פייגלין הסביר כי התמודד בבחירות במסגרת הרשימה המשותפת "הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין", וכי כבר בעת הגשת הרשימה לוועדת הבחירות המרכזית צוינה השתייכותו למפלגת "זהות - תנועה ישראלית יהודית".

לדבריו, במסגרת הגשת הרשימה הועבר גם הסכם צירוף המפלגות, המאפשר את ההתפלגות בהתאם להוראות חוק הכנסת.