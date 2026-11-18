סגירת מעגל מרגשת: רננה כהן, בתה של דפנה מאיר הי"ד שנרצחה בפיגוע דקירה בביתה בעתניאל לפני כעשור, בישרה היום (רביעי) על הולדת בנותיה התאומות.

הלידה התרחשה בבית החולים סורוקה בבאר שבע, שבו עבדה אמה כאחות במחלקה הנוירוכירורגית עד יום הירצחה.

צירוף הנסיבות קיבל משמעות מיוחדת לאחר שהתאומות נולדו בז' בכסלו, יום הולדתה העברי של דפנה מאיר.

רננה שיתפה את הבשורה המרגשת וכתבה: "ז' בכסלו, ביום ההולדת של אמא דפנה, בבית חולים סורוקה בו אמא שלי סייעה לחולים עד יומה האחרון, זכינו לקבל במתנה שתי נשמות מתוקות לעולם. ברוכות אתן לה'".

את דבריה חתמה בפסוק מספר תהילים: "אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד".

דפנה מאיר הי"ד נרצחה בינואר 2016, כאשר מחבל פלסטיני חדר לביתה ביישוב עתניאל ודקר אותה למוות לעיני ילדיה. היא הייתה בת 38 במותה והותירה אחריה את בעלה נתן ושישה ילדים, ארבעה מהם ילדיה הביולוגיים ושניים שגדלו במשפחה באומנה.

מאיר הייתה אחות מוסמכת, ומאז שנת 2012 עבדה במחלקה הנוירוכירורגית בבית החולים סורוקה. לצד עבודתה בבית החולים הקדישה שנים לקידום בריאות האישה, להדרכה בנושאי פוריות ולסיוע לנשים שביקשו ייעוץ רפואי והלכתי.

היא נודעה גם בזכות פעילות ההתנדבות הענפה שלה, ובין היתר העניקה ייעוץ לנשים ללא תשלום. לאחר הירצחה זכתה להוקרה מהכנסת על תרומתה לקידום בריאות האישה בישראל.

רננה, שהייתה עדה לרצח אמה, יצאה חודשים ספורים לאחר הפיגוע עם אביה נתן לאו"ם, שם השתתפו בדיון במועצת הביטחון בנושא הטרור.