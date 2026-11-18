כמעט 40 שנה לאחר שהקימו יחד את "החברים של נטאשה", ארקדי דוכין ומיכה שטרית יזכו להוקרה על תרומתם למוזיקה הישראלית.

אקו"ם הודיעה היום (רביעי) כי שני המוזיקאים יקבלו השנה פרסי מפעל חיים במסגרת טקס פרסי האגודה, שמציינת 90 שנה להיווסדה.

דוכין יזכה בפרס מפעל חיים על שם נעמי שמר, ואילו שטרית יקבל את הפרס על שם אהוד מנור.

הקשר המוזיקלי בין דוכין לשטרית החל עוד לפני הקמת הלהקה שהפכה אותם לשמות מוכרים בכל בית. השניים פעלו יחד בהרכב "ספטימה 5", ובשנת 1987 ייסדו את "החברים של נטאשה", שהפכה לאחת מלהקות הרוק הבולטות והמשפיעות במוזיקה הישראלית.

במקביל לפעילותו בלהקה ביסס דוכין קריירת סולו ענפה, הלחין מאות שירים ושיתף פעולה עם שורה ארוכה של אמנים. בין היתר כתב והלחין עבור אריק איינשטיין, נורית גלרון ומאיר בנאי. שטרית המשיך אף הוא לעשייה עצמאית, ובשנת 1998 הוציא את אלבום הסולו המצליח "מסמרים ונוצות". בין השירים המזוהים עם יצירתו נמצאים "בגלל הרוח", "שמחות קטנות" ו"מי אוהב אותך יותר ממני".

לצד שני המוזיקאים הוותיקים, רשימת הזוכים השנה כוללת גם יוצרים ומבצעים בולטים מהשנים האחרונות. שולי רנד יקבל את פרס אקו"ם על שם עוזי חיטמן להישג השנה באלבום, בזכות המיני-אלבום "אירוע מתגלגל", הכולל שישה שירים.

ליהי טולדנו תזכה בפרס התגלית על שם ענבל פרלמוטר, ונדב "נאבי" אהרוני יקבל את פרס המלחין על שם סשה ארגוב. פרס המעבד יוענק לאמיר לקנר, ואילו טל קסטיאל יזכה בפרס המחבר על שם יוסי בנאי.

בקטגוריית שיר השנה, הפרס על שם משה וילנסקי יוענק ל"מלכת הדור" בביצוע עומר אדם. את השיר כתבו והלחינו אודיה אזולאי וגל אדם, שגם היה שותף להפקתו לצד עיליי סידי.

פאר טסי יקבל את פרס אקו"ם און אייר על היצירה הישראלית המושמעת ביותר, בזכות השיר "מה יהיה מחר". בקטגוריה המקבילה ליצירה הלועזית המושמעת ביותר זכה השיר "MESSY" בביצוע לולה יאנג. את הפרס יקבל המו"ל המייצג בישראל, דליה פאבלישינג.

בנוסף לפרסים בקטגוריות השונות, החליט דירקטוריון אקו"ם להעניק שלושה פרסים מיוחדים. דליה גוטמן תקבל פרס על תרומתה לקידום היצירה והיוצרים בישראל, ואשר ביטנסקי, מחלוצי תעשיית המוזיקה המקומית, יזכה להוקרה על פעילותו רבת השנים למען היצירה הישראלית והתפתחות תעשיית המוזיקה בארץ ובעולם.

פרס מיוחד נוסף יוענק למנצח, המלחין והמעבד לסלו רוט, בן 106, כהוקרה על מפעל חייו המוזיקלי ועל תרומתו לזמר העברי.

הפרסים יוענקו לזוכים בטקס שיתקיים במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב.