כשבוחנים עסק בעולם האשראי, שבו אני עובד, הדוחות של השנה שעברה הם רק ההתחלה. השאלה החשובה היא אם מקור ההכנסה יחזיק בחמש השנים הבאות, ואם הענף שהעסק פועל בו עומד להשתנות. עסק יכול להציג רווחים יפים ועדיין לפעול בענף שהטכנולוגיה עומדת לשחוק.

את הוויכוח על תעסוקת החרדים מנהלים הפוך. מסתכלים על הדוח של השנה שעברה ומתווכחים עליו. לפי דו"ח שוק העבודה של משרד העבודה, שיעור התעסוקה של גברים חרדים עמד ב-2025 על 53%, נקודת אחוז אחת מעל 2015. עשר שנים של ועדות ויעדים, והמספר כמעט לא זז.

השנה הוא סוף סוף זז. לפי הלמ"ס, ברבעון השלישי של 2026 הגיע שיעור התעסוקה של גברים חרדים ל-57%, הגבוה ביותר מזה עשרות שנים. נתון רבעוני, ושיטת המדידה השתנתה, אז מוקדם לחגוג. אבל שני רבעונים רצופים של עלייה הם סימן שכדאי לשים אליו לב.

חתם אשראי היה שואל כאן את השאלה הבאה: לאן מכוונים את העובדים החדשים, והאם המקצועות האלה יחזיקו. לפי שנתון החברה החרדית של המכון הישראלי לדמוקרטיה, כ-30% מהגברים החרדים העובדים מועסקים בחינוך, ורק כ-5% בהייטק. כבר שנים שהמדינה מנסה לשנות את התמהיל הזה, וחלק מההשקעה הולך להכשרות טכנולוגיות ולשילוב חסרי ניסיון בהייטק. דווקא במסלולי הכניסה האלה צריך לבדוק אם הביקוש לעובדים יחזיק, כי בדיוק שם הדלת נעשית צרה.

קוראים לזה משבר הג'וניורים, והוא כבר מופיע בנתונים. לפי שירות התעסוקה, במאי 2026 היו רשומים כ-16.3 אלף דורשי עבודה ממקצועות ההייטק, שיא מחוץ לתקופות חירום. בתחילת 2022 הם היו כ-4% מכלל דורשי העבודה, ב-2026 כבר כ-11%. ולפי נתוני קרן פורטלנד שפורסמו בישראל היום, מתוך כ-6,500 בוגרי מדעי המחשב של 2024 רק כ-360 השתלבו במחקר ופיתוח בישראל.

בארה"ב, חוקרי סטנפורד פרסמו באוגוסט עדכון למחקר שלהם: מאז סוף 2022 ירדה התעסוקה של צעירים בני 22 עד 25 במקצועות החשופים ביותר לבינה מלאכותית בכ-11%, ובמקצועות החשופים פחות היא עלתה בכ-10%. הפגיעה הגיעה בעיקר דרך פחות גיוסים, פחות דרך פיטורים. החוקרים זהירים ולא קובעים שה-AI לבדו גרם לזה. גם אני לא. אבל חתם אשראי לא מחכה שהענף יקרוס כדי לשנות את ההערכה שלו.

בשפה של אשראי, מסלול הכשרה שמכוון בעיקר למשרות ג'וניור בתכנות, בשירות לקוחות או בבק-אופיס, מרכז את ההשקעה בענף שנמצא תחת לחץ טכנולוגי. אף ועדת אשראי לא הייתה מאשרת ריכוז כזה בלי לשאול שאלות.

ההכנסות שיחזיקו בעשור הקרוב יהיו קשורות יותר ויותר לפריון, לכמה כל עובד מייצר. במשימות מסוימות עובד אחד עם כלי בינה מלאכותית כבר מפיק מה שבעבר דרש כמה עובדים. ההכשרה שכדאי להשקיע בה היא עבודה עם הכלים האלה, להפעיל אותם ולבנות עליהם. וגם מי שבוחר להקים עסק במקום לחפש משרה יעמוד מול אותה בדיקה: האם העסק מייצר הכנסה שתחזיק לאורך זמן.

אני רואה את זה גם בתחום שלי. חלק מהעבודה שהעסיקה פעם אנליסטים צעירים בעולם האשראי, איסוף מסמכים, הצלבת נתונים, בדיקות ראשוניות, אפשר כבר לייעל בכלים דיגיטליים ובבינה מלאכותית. מה שנשאר לאדם הוא שיקול הדעת והאחריות להחלטה. אלה הכישורים שכדאי לבנות אצל מי שנכנס היום לשוק העבודה.

חתם אשראי טוב מסתכל על הענף, ולא רק על הלווה. מי שמתכנן את שילוב החרדים בתעסוקה צריך לעשות אותו דבר: לבדוק אם המקצועות שאליהם מכשירים יחזיקו ב-2030, ולהשקיע בתעשייה מתקדמת, ברובוטיקה, בבנייה מהירה ובבינה מלאכותית. אם נמשיך להכשיר אנשים למשרות שהולכות ומצטמצמות, נבזבז עוד עשור.

הכותב הוא סמנכ"ל אסטרטגיה וחדשנות בנובו מילניום, חברה לאשראי כנגד בטוחות נדל"ן. עוסק באסטרטגיה עסקית, בחדשנות ובהשפעת הבינה המלאכותית על עולם האשראי ושוק העבודה. ערוץ הטלגרם שלו: t.me/Topazram