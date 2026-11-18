עילאי ברזילי נחשב לשם עולה בענף אומנויות הלחימה. הלוחם הישראלי שבקיץ האחרון ניצח את לוקאס אלמיידה מחזיק במאזן של 8 ניצחונות ומחכה בימים אלו להזדמנות שלו להתחרות באליפות היוקרתית ביותר בענף, אליפות ה-UFC.

על פי פרסום "ספורט 5", לאחרונה היה קרוב ברזילי לקבל את ההזדמנות לה הוא מחכה, כאשר מארגני האליפות ביקשו לזמנו לקחת חלק באליפות היוקרתית של ארגון הלחימה הגדול בעולם, ה-UFC.

על פי הפרסום, מארגני האליפות פנו לברזילי שייקח חלק באליפות היוקרתית, אך בשל זהותו הישראלית וקיומה של האליפות בקטאר, הדבר נמנע ממנו.

העובדה שקטאר נחשבת למדינת אוייב שכניסת ישראליים אסורה אליה היא זו שעמדה בסיבה שמנעה מברזילי להגיע להתחרות באליפות היוקרתית.

עם זאת, יש לציין כי במונדיאל שנערך בקטאר ב-2022 אושרה כניסתם של אנשי תקשורת ואוהדים ישראליים, כשזו אושרה באמצעות ויזה זמנית שעמדה בתוקף עד לסיום הטורניר העולמי.