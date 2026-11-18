לקראת הפסגה האמריקאית-רוסית-סינית, שבה צפויים להיפגש מחר הנשיאים טראמפ, פוטין ושי ג'ינפינג, שוחחנו עם פרופ' מרדכי חזיזה, עמית במכון משגב לביטחון לאומי, מומחה ליחסי סין עם המזה"ת וצפון אפריקה, שאולי בניגוד להערכות אחרות לא תולה תקוות דרמטיות במיוחד במפגש.

"מדובר בפסגה מאוד מעניינת וייחודית. לראשונה יש כאן מפגש בין שלוש מעצמות חשובות. יש כאן שלושה נשיאים מאוד מעניינים וכל אחד מגיע עם אישיות משלו, רצונות ושאיפות משלו. מאוד מעניין לכנס את שלושתם לחדר אחד, וזה מה שמושך את תשומת הלב של כולנו. הנה שלושת הבוסים הגדולים נפגשים כדי לדבר על הבעיות הבוערות בעולם, אוקראינה, הגרעין, איראן ואולי נושאים נוספים, ויש הרבה ציפיות מהמפגש הזה".

עם זאת מזכיר פרופ' חזיזה כי המפגש הוא חלק מאירוע גדול יותר שאותו מארחת סין ואליו מתכנסים מנהיגים רבים. עבור פוטין מדובר באירוע מיוחד, שכן הוא נמנע מיציאה לאירועים בינלאומיים מחשש ליישום צו המעצר הממתין לו ברחבי העולם בעקבות המלחמה באוקראינה. כעת, תחת מטריית ההגנה של סין, הוא מרשה לעצמו לצאת למפגש עם מנהיגי העולם.

ואם נדמה שבמשולש טראמפ-פוטין-שי מוצא את עצמו טראמפ מול שני חברים לעומתיים, סבור פרופ' חזיזה שתמונת הדברים שונה. "סין ורוסיה לא חברות טובות כל כך כמו שיש מי שמנסה להציג. יש ביניהם שותפות, אבל הנשיאים לא רואים עין בעין דברים רבים. הסינים לא מרוצים מההתנהלות הרוסית באוקראינה ומהיוזמה הרוסית אמריקאית לשיח על צמצום הנשק הגרעיני".

למעשה, אומר חזיזה, "יש כאן מפגש של שלושה נשיאים של מעצמות. נקודת החיבור ביניהם היא קודם כל עצם קיומו של המפגש. יכול להיות שילחצו ידיים, יחייכו למצלמות אבל לא ייצא מזה יותר מדי וכולם יתאכזבו". על ההיתכנות למפגש עקר מתוכן אמיתי לומד פרופ' חזיזה גם מעצם העובדה שלא הייתה עבודת הכנה של ממש לקראת המפגש ולא הודלף כל מידע על הסכמות מקדימות. "לכן זה בעיקר מפגש דיפלומטי עם הרבה חיוכים שמתאים לכולם, טראמפ יסיט תשומת לב מהכישלון בבחירות, פוטין מקבל לראשונה יציאה למפגש בינלאומי ושי ייחשב למנהיג בינלאומי. אם הם יצליחו להגיע להסכמות זה יהיה נפלא, אבל לא נראה שזה הכיוון. אני לא רואה אותם הולכים לכיוון של פשרות".

גם את המעריכים שאולי תהיה במפגש חתירה להסכמות בסוגיית אוקראינה מצנן פרופ' חזיזה ומעריך שלא תהיה התקדמות בנושא זה, בין השאר משום שפוטין לא מעוניין בהתערבות סינית בזירה זו. מנגד, גם אם הוא לא תולה תקוות רבות שאכן כך יהיה, פרופ' חזיזה מציין את האפשרות שטראמפ ינסה לגייס את סין ורוסיה לעמדה משותפת וקשוחה מול האיראנים בנושא הגרעין ומיצרי הורמוז.

בהתייחס לשיקולי הנשיא הסיני מוסיף פרופ' חזיזה ומציין כי "הסינים מאוד זהירים בכל מה שנוגע לסכסוכים בינלאומיים שלא גובלים בשטחם. חשוב להם להיות בתמונה הגדולה ושידברו על התפקיד הסיני, אבל כשמדברים על התחייבות אין שם כלום. מי שמבין את גבולות הגזרה של התיווך הסיני, מבין שזה מה שהם רוצים, לארח, שיהיו לחיצות ידיים וחיוכים, אבל אחרי שהתקשורת תצא החוצה לא יישאר כלום חוץ ממילים ריקות מתוכן".

ובכל זאת, שאלנו את פרופ' חזיזה, מה בכל זאת יהווה עבורו הפתעה אם יקרה במפגש המנהיגים, והוא משיב: "אם אראה מחויבות סינית לקחת על עצמם את נושא העברת האורניום המועשר לשטחה, אבל לא רק בהצהרה אלא באופן פרקטי עם מנגנון סדור והגדרה של תגובה להפרה איראנית, זה יפתיע. יהיה מפתיע גם אם טראמפ יציע הצעה לפוטין ויגיד לו לסיים את המלחמה".

אך על כל אלה הוא שב ומדגיש כי כמי שחוקר את הסוגיה ומכיר את מארג האינטרסים הכרוך במפגש, הוא מאוד סקפטי ומתקשה להאמין שדבר מכל זה אכן יקרה. עם זאת, יתכן שהמפגש ישמש מקפצה לקראת משהו משמעותי יותר בעתיד.