מאות משתתפים גדשו את כנס "כלכלה בגובה העיניים" השני של הכלכלן ואיש הפיננסים שחר וולף, לערב מיוחד שהפגיש על במה אחת את בכירי עולם ההשקעות והפיננסים בישראל, מומחים מובילים וחברי קהילת כלכלה בגובה העיניים, סביב השאלות הכלכליות שמעסיקות כל משפחה ומשקיע.

הכנס הוא נדבך נוסף בפעילותה של קהילת "כלכלה בגובה העיניים", שהפכה בשנים האחרונות לאחת הקהילות הבולטות בתחום ההנגשה הפיננסית לציבור. הקהילה, בהובלת שחר וולף, פועלת להנגיש ידע כלכלי בגובה העיניים, להפוך מושגים פיננסיים מורכבים לכלים מעשיים ולסייע לאלפי משפחות לקבל החלטות כלכליות טובות יותר.

הערב התקיים בהיכל התרבות המודיעין, הערב נפתח ביריד השקעות מיוחד בהשתתפות בתי ההשקעות המובילים בישראל, שהעניקו למשתתפים הזדמנות להכיר מקרוב את הגופים הפיננסיים, להיחשף לאפשרויות השקעה ולשוחח ישירות עם נציגיהם.

הקהל בכנס צילום: שלומי כהן

במקביל פעלה במקום פינת "מדברים עם שחר בגובה העיניים", שאפשרה למשתתפים לפגוש את שחר וולף באופן אישי, לשאול שאלות, להתייעץ וליהנות משיח פתוח ונגיש על כסף, השקעות והתנהלות פיננסית נכונה.

בשעה 20:30 התכנס הקהל באולם הוועידות המרכזי, שם נפתח החלק הבימתי של הערב. את התוכנית פתח מנחה מנחם טוקר אשר הזמין את הרב נחמיה וילהלם שליח חב"ד בבנגקוק תאילנד לדברי תורה וברכה, שהעניקו לערב פתיחה ערכית ומיוחדת.

בהמשך עלה לבמה יוגי כהן מחברת קולמקס, לשיחת אחד על אחד עם שחר וולף בנושא השקעות בשוק האמריקאי, ההזדמנויות מעבר לים והמגמות המרכזיות שמעסיקות את המשקיעים בתקופה הנוכחית.

שחר וולף בכנס כלכלה צילום: שלומי כהן

אחד מרגעי השיא של הערב היה פאנל המומחים, שבו השתתפו אנשי מקצוע מובילים מעולם ההשקעות והפיננסים. הפאנל סיפק למשתתפים נקודות מבט מקצועיות, תובנות מהשטח והתייחסות למגמות ולאפשרויות בשוק ההון.

בהמשך הגיע תורה של ההרצאה המרכזית של הערב, בהובלת שחר וולף, מייסד קהילת "כלכלה בגובה העיניים". בהרצאה הציג שחר את תפיסת עולמו הכלכלית, שילב ידע מקצועי עם כלים מעשיים והנגיש לקהל נושאים מורכבים מעולם הכלכלה וההשקעות, מתוך מטרה אחת: לאפשר לכל אחד להבין טוב יותר את הכסף שלו ולקבל החלטות פיננסיות מושכלות.

את הערב חתם איש התקשורת ינון מגל, שהעניק לכנס סיום מעניין ומלא עניין.