1000 ימים חלפו מאז נעלמה הילדה היימנוט קסאו. חברת הכנסת יפה טבג'ה השתתפה אתמול בעצרת מיוחדת עם בני משפחתה וקרוביה של היימנוט. בראיון לערוץ 7 היא מזכירה את קריאתה ודרישתה של המשפחה.

"המשפחה הופכת עולם כדי לגייס את כל עם ישראל להשבת היימנוט הבייתה. היא נעלמה מהבית", אומרת טבג'ה ומדגישה שהיימנוט נעלמה מביתה, נתון שמערער על הביטחון הבסיסי של ילדה בביתה שלה.

דרישתה של המשפחה בעצרת שהתקיימה אתמול הייתה "שהמדינה תהפוך את העולם כדי למצוא אותה", אומרת טבג'ה. "הם מבקשים שהשב"כ ייכנס לתמונה. מרגישים שלא נעשו כל המאמצים כדי למצוא את היימנוט. אלו אלף ימים שההורים לא ישנים, שהאחים שואלים על היימנוט והתחושה היא תחושת החמצה קשה, שלא נעשו כל המאמצים".

לשאלתנו אם אלף הימים שחלפו לא הופכים את האתגר לכמעט בלתי אפשרי, האם זה לא מאוחר מדי, משיבה חברת הכנסת טבג'ה בשלילה. "זה לא מאוחר. המשפחה מדברת על ניסים ומאמינה שיש תקווה. כשהם עוצמים את העיניים הם מאמינים שיום אחד הם יחבקו את הילדה הזו. להגיד שזה מאוחר זה להיכנס לייאוש שאין להם פריבילגיה להיכנס אליו. הם עושים את כל מה שהם יכולים".

"זו משפחה שלא נמצאת הרבה זמן בארץ, ובלי שפה היא מגיעה ממרכז הקליטה בצפת לירושלים ומקימה מאהל כדי שאנחנו המחוקקים ומקבלי ההחלטות נעבור, נראה ולא נשכח. הם הצליחו לגרום לכל עם ישראל להגיע לשם והיום היימנוט היא לא רק שלהם. היא הילדה של כולם. כל אימא צריכה לדעת שזה יכול לקרות לכל אחד ואסור לפתח אדישות בעניין הזה".

טבג'ה גם היא לא יודעת על סיבה כלשהי שמונעת את כניסת השב"כ לחקר הפרשה. בדבריה היא מציינת כותרת שכהגדרתה הייתה שקרית ולפיה השב"כ נכנס לאירוע, אך בפועל הדבר לא קרה. להבנתה, החלטה על הכנסת השב"כ לחקירה נתונה בסמכותו של ראש הממשלה.

לשאלתנו אם כמי שראש השב"כ לשעבר, יורם כהן, הוא אחד מבכירי חברי מפלגתה, ידוע לה שאכן בכוחו וביכולותיו של השב"כ להגיע לפתרון התעלומה, משיבה טבג'ה ומציעה להעלות את השאלה בפניו. "לשב"כ יש יכולות גבוהות מאלה של המשטרה כדי למצוא נעדרים וחטופים, ואת זה המשטרה מבקשת".

טבג'ה מזכירה כי לאורך התקופה שחלפה מאז היעלמותה של היימנוט נמצאו עדויות ופריטים שונים שלוקחים את הסיפור לכאן ולכאן ו"ככל שעולות עדויות מבינים שיש כאן מחדל, ומכך נובעים הכאב והתסכול. כאומת סטארטאפ אנחנו יודעים למצוא את מה שאנחנו מחפשים", היא אומרת ומציינת את אירוע היעלמותו של יובל קוגן, שם בתוך שעות נמסר על כניסת השב"כ לחקירה. "מה ההבדל?", היא שואלת.

האם ההבדל הוא מוצאה של היימנוט כבת לעדה האתיופית? "זה הניסיון לדחוק אותם לשוליים ולתת להם תחושה שאין להם גב. אנחנו מדינה של פופוליסטים ואם אין תשומת לב למקרה לא מתעסקים בו. הפכנו מדינה של פופוליסטים".