אחרי שנים שבהן טיפולים אסתטיים נקשרו לא פעם לשינויים בולטים בתווי הפנים, בענף היופי מבקשים להבליט דווקא גישה אחרת: טיפולים שתוצאותיהם אמורות להיות עדינות ככל האפשר, בלי שההתערבות עצמה תמשוך תשומת לב.

זו הייתה התפיסה שהציגה יפה מקסימוב באירוע שנערך בסניף הירושלמי של רשת הקליניקות שלה, בהשתתפות נשות תקשורת ומשפיעניות מהמגזר החרדי והדתי.

האירוע, שנערך לציון שנה לפתיחת הסניף בירושלים תחת הכותרת "THE NATURAL EDIT - יפה לך טבעי", התמקד במעבר מטיפולים שמטרתם ליצור שינוי ניכר במראה הפנים לגישה המבקשת לשמור על תווי הפנים ועל ההבעות הטבעיות.

לדברי מקסימוב, בעלת הרשת ומפתחת שיטת YMAX PRO, המטרה היא להגיע לתוצאה שבה הסביבה מבחינה במראה רענן ומטופח, אך אינה מזהה בהכרח את הטיפול שבוצע. "הגיע הזמן להיפרד מהמראה המוגזם ולחזור לביוטי האותנטי והטבעי", אמרה למשתתפות.

במהלך האירוע הוצגו שיטות טיפול המשלבות כמה אמצעים במקום התמקדות בפעולה אסתטית אחת. בין היתר נדונו הזרקות עדינות, שימוש בביוסטימולטורים המיועדים לעודד ייצור קולגן, טיפולים באמצעות מכשור טכנולוגי ושגרת טיפוח ביתית המותאמת למצב העור.

חלק מהמפגש הוקדש גם להשפעת עונת החורף על שגרת הטיפוח, ולהתאמת הטיפולים בקליניקה ובבית לתנאי העונה. גישה נוספת שהוצגה, המכונה "SKIN Longevity", מתמקדת בטיפול ובתחזוקת העור גם לפני הופעתם של סימני גיל בולטים.

מקסימוב הציגה את השילוב בין הטיפולים השונים כדרך להשגת מראה טבעי יותר. לדבריה, "השילוב בין טכנולוגיות ביוטי-טק מתקדמות, הזרקות עדינות ושגרת טיפוח מדויקת מאפשר לכל אחת להיראות רעננה במיטבה, תוך שמירה מלאה על ההבעות והייחודיות שלה".

לצד ההרצאות נערכו למשתתפות אבחוני עור והכוונה אישית. האירוע התקיים בסניף הרשת ברחוב כנפי נשרים בירושלים, המציין שנה לפעילותו. לרשת סניפים נוספים בראשון לציון וברמת גן.