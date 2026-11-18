מינויו המחודש של חבר הכנסת אחמד טיבי לסגן יו"ר הכנסת עורר סערה ציבורית, אך לצד הביקורת נשמעת גם הטענה שאין מדובר בתקדים, שכן טיבי כבר מילא את התפקיד בעבר, ולא פעם אחת גם בממשלת נתניהו.

מי שמכיר מקרוב את כהונתו של טיבי בתפקיד הוא יו"ר מפלגת זהות, חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, שכיהן אף הוא כסגן יו"ר הכנסת. בראיון לערוץ 7 הוא מסביר מדוע בעיניו דווקא הניסיון הקודם עם טיבי הוא הסיבה המרכזית להתנגד למינויו מחדש.

"כשהייתי סגן יו"ר הכנסת, לצידי כיהן החל משלב מסוים גם אחמד טיבי, אחרי שבהתחלה היו שניסו למנוע את זה", מספר פייגלין. "ומהרגע שהוא הפך לסגן יו"ר הכנסת, הוא הפך את כל הבמה הזו של ניהול המליאה לבמה שכל מטרתה ביזוי הכנסת ועם ישראל ברמה שלא תיאמן".

פייגלין מתאר את התנהלותו של טיבי בעת שניהל את ישיבות המליאה, וטוען כי ניצל את סמכויותיו כדי להשפיל חברי כנסת מהמחנה הלאומי.

"כשסגן יו"ר הכנסת בתפקיד הוא למעשה היו"ר, וכשהוא מוציא מישהו מהמחנה הלאומי אחרי שלוש קריאות או פחות, תוך שהוא צועק לו 'ברה ברה' מעל דוכן היו"ר, זו התנהלות סבירה?", הוא שואל.

לדבריו, ההתנהלות שעליה הוא מלין לא הייתה מוגבלת לישיבות שבהן טיבי ניהל את המליאה, אלא באה לידי ביטוי גם בהופעותיו כחבר כנסת מן המניין.

"הוא מצוי בתקנון הכנסת בצורה פנטסטית, ופעם אחת הוא דיבר מהדוכן כשפניו לקיר וגבו אל הקהל, להראות את אחוריו לחברי הכנסת, כדי להביע בוז ולומר לנו שהוא בעל הבית והוא יורק עלינו", טוען פייגלין.

לדבריו, מאחורי ההתנהלות הזו עמדה גם כוונה להעביר מסר לציבור בוחריו של טיבי. "כל העניין הוא להראות לקהל הבוחרים שלו שהוא בז ליהודים ומבזה אותם. זה כל הסיפור".

מכאן חוזר פייגלין לטענה שלפיה אין סיבה להתרגש מהמינוי הנוכחי, משום שטיבי כבר כיהן בעבר כסגן יו"ר הכנסת. מבחינתו, העובדה הזו אינה מקלה על הבעיה אלא דווקא מחמירה אותה.

"אז נכון שהוא היה, וזה היה חמור מאוד, אבל אחרי הניסיון הקשה שהיה איתו לתת לו לחזור?", הוא שואל. "דווקא העובדה שהוא היה בתפקיד היא זו שאמורה למנוע ממנו לחזור".

פייגלין מוסיף כי אינו מזהה שינוי בהתנהלותו של טיבי לאורך השנים. "זה האיש והדברים רק החמירו, שום דבר לא השתנה וגרוע מכך".

בהמשך הראיון מרחיב פייגלין את הביקורת מעבר להתנהלותו האישית של טיבי. לדבריו, מינויו המחודש מעלה שאלות עקרוניות על תפקידה של הכנסת ועל מי שרשאי לייצג את ריבונותה של מדינת ישראל.

"העניין לא אישי. הוא הרבה מעבר לאישי", הוא מדגיש. "אחרי השבעה באוקטובר כולנו צריכים לחזור למושכלות היסוד. שאלת מבנה הכנסת הנוכחית צריכה לעורר מחשבה, האם הציבור שלא נאמן למדינת ישראל כמדינה יהודית יכול להיות אזרח של המדינה, ובוודאי להיות מייצג של המדינה בתפקיד הטקסי הגבוה ביותר, שהוא יו"ר הגוף הריבוני, הכנסת".

פייגלין מסיים בביקורת חריפה על עצם האפשרות שטיבי ינהל את ישיבות המליאה, וטוען כי יש בכך סתירה עקרונית. "כאן נותנים לאדם ששולל את קיומה של ישראל לנהל את הגוף שמייצג את הריבונות בישראל. זו סתירה מיניה וביה".