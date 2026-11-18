העולם נערך להשקתו של GTA 6, אחד ממשחקי המחשב המדוברים והמצופים ביותר, שצפוי למשוך מיליוני שחקנים ברחבי העולם אל המסכים. לצד ההתרגשות הגדולה סביב המשחק החדש, עולה גם השאלה מתי הבילוי בעולם הווירטואלי מפסיק להיות תחביב והופך להתמכרות.

על הסכנות, סימני האזהרה והדרכים להתמודד עם התמכרות למשחקי מחשב שוחחנו עם שירה סלפטר, מנכ"לית מרכז הגמילה שבטיא. "כמנהלת מרכז גמילה אני פוגשת בכל יום אנשים שההתמכרות שלהם מתחילה במשהו שנראה לגמרי תמים", אומרת סלפטר. "כך שמול משחק כזה, שהכניס שני מיליארד דולר לפני שהוא הושק, אני לא שואלת את עצמי מי ירוויח ממנו, אלא את מי הוא יסחוף ולמה דווקא אותם".

לדבריה, המנגנונים שמובילים להתמכרות למשחקי מחשב דומים במובנים מסוימים לאלה שמאפיינים התמכרויות אחרות. "המוח לא מבדיל בין חומר, הימור או מסך. זה אותו דופמין, אותו 'עוד פעם אחת ודי'. אותו אובדן שליטה עובד גם בעולם משחקי המחשב".

סלפטר טוענת כי משחקים מסוג זה מתוכננים בהשקעות עתק כדי לעודד את המשתמשים להמשיך לשחק זמן רב ככל האפשר. "זה לא באג. זה פיצ'ר. המטרה היא שלא נוכל להפסיק", היא אומרת.

עם זאת, היא מדגישה כי רוב האנשים שישחקו במשחק החדש אכן ייהנו ממנו, ולא בהכרח יפתחו התמכרות. המבחן האמיתי, לדבריה, מגיע ברגע שבו צריך לעצור, להניח את השלט ולחזור לשגרת החיים.

סלפטר מבקשת להפנות את תשומת הלב לשאלה עמוקה יותר: איזה צורך רגשי ממלא המשחק בחייו של השחקן? האם מדובר בבילוי ובהנאה, או בניסיון לברוח ממציאות שקשה להתמודד איתה?

"להתמכרות יש חלק רחב יותר שנוגע ליכולת לשאת כאב ומציאות מורכבת. המשחק הוא לא הבעיה עצמה, וצריך לשאול לא עד כמה המשחק אלים, אלא למה הוא כל כך מושך", היא מסבירה.

לדבריה, משחק שמאפשר לשחקן לחוות תחושות של כוח, חופש ושליטה, ללא גבולות וללא השלכות כמו בעולם האמיתי, עלול להפוך למפלט עבור מי שמתמודד עם בדידות או תחושת חולשה.

"משחק שמציע לשחקן להיות חזק, חופשי, בלי גבולות, בלי השלכות, הוא פיתוי עצום למי שבחיים האמיתיים חש חלש ובודד. התוכן הוא לא רק בידור, אלא בריחה מעולם שקשה בו לעולם שבו אתה שולט".

לדברי סלפטר, גם יום שלם שמוקדש למשחק חדש אינו מעיד בהכרח על התמכרות. אם לאחר ההתלהבות הראשונית השחקן חוזר לעבודתו, מקיים קשרים חברתיים ומשפחתיים וממשיך לנהל אורח חיים תקין, אין בכך בהכרח סיבה לדאגה.

כל עוד מדובר ביום אחד של משחק אינטנסיבי, שלאחריו חוזרים לשגרה מיטיבה, מדובר ב"חצי צרה", כלשונה. הבעיה מתחילה כאשר המשחק מפסיק להיות חלק מהחיים והופך לגורם שמנהל אותם. כאשר שעות המשחק באות על חשבון העבודה, הלימודים, המשפחה והחברים, וכאשר השחקן מתקשה להפסיק גם כשהוא מודע לפגיעה בתפקודו היומיומי, כבר מדובר בסימנים שמחייבים תשומת לב.

מי שצפויים להבחין ראשונים בשינוי הם בדרך כלל בני המשפחה והחברים הקרובים. הם עשויים לזהות הסתגרות הולכת וגוברת, התרחקות מקשרים חברתיים ודחייה של פעילויות שבעבר היו חלק משמעותי מחייו של השחקן.

בהדרגה, העולם שמחוץ למסך נדחק הצידה, והמשחק הופך למוקד המרכזי שסביבו מתנהלת שגרת היום.

שאלנו את סלפטר אם אדם שנשאב לעולם המשחקים מסוגל לזהות בעצמו שהוא מפתח התמכרות, או שרק סביבתו הקרובה תבחין במצוקה.

לדבריה, סימני האזהרה עלולים להתגלות בשלב מאוחר, דווקא משום שהמשחק מעניק לשחקן תחושות כוח, שליטה ומשמעות שאולי חסרות לו בחיים האמיתיים.

החוויה הווירטואלית עשויה להפוך למקור מרכזי של סיפוק רגשי, עד כדי כך שהשחקן מפתח מעין מערכת יחסים עם המשחק ועם התכנים שהוא מציע. במצב כזה, קשה לו יותר לזהות שהפעילות שאמורה הייתה לספק הנאה הפכה לגורם שפוגע בחייו.

למרות החשש מהתמכרות, סלפטר אינה ממליצה לבני המשפחה למהר ולנתק את השחקן מהמסך או להרחיק אותו בכוח מהמשחק. במקום זאת, היא מציעה לנסות ולהכיר את העולם שאליו הוא נשאב, להבין מה מושך אותו במשחק ומה הוא מוצא בו.

לדבריה, חשוב להתעניין בתכנים, בחוויות ובתחושות שהמשחק מעניק לשחקן, ומתוך כך לנסות לזהות על איזה צורך או חוסר רגשי הוא עונה. ההיכרות הזו עשויה לאפשר לבני המשפחה להבין טוב יותר את מצבו, ליצור איתו קשר משמעותי ולסייע לו לחזור בהדרגה לשגרת חיים שבה המשחק אינו תופס את המקום המרכזי.

בסופו של דבר, המסר של סלפטר הוא שהדרך לסייע למי שנשאב לעולם המשחקים אינה מתחילה בהכרח בכיבוי המסך, אלא בניסיון להבין מה הוא מוצא בעולם הווירטואלי ומה חסר לו בעולם האמיתי.