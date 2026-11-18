תרופות המשמשות לטיפול בסוכרת ובהשמנה, ובהן אוזמפיק וסקסנדה, עשויות להיות קשורות גם לסיכון נמוך יותר להתפתחות דמנציה. מחקר ישראלי חדש, שהתבסס על נתוניהם של כ-47 אלף מטופלי שירותי בריאות כללית, מצא כי בקרב חולי סוכרת מסוג 2 והשמנה שטופלו בתרופות ממשפחת GLP-1 נרשם סיכון נמוך ב-14% לפתח דמנציה, בהשוואה למטופלים שקיבלו תרופות אחרות לסוכרת.

הממצאים, שפורסמו בכתב העת הרפואי European Journal of Internal Medicine, מצביעים על קשר אפשרי בין הטיפול התרופתי לבין בריאות המוח. עם זאת, החוקרים מדגישים כי מדובר במחקר שבחן נתונים רפואיים קיימים, ולכן אין בממצאיו כדי להוכיח שהתרופות עצמן הן שהפחיתו את הסיכון למחלה.

המחקר נערך בהובלת חוקרים מבית החולים השרון, הנהלת כללית, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת אריאל והטכניון. במסגרת העבודה נותחו רשומות רפואיות שנאספו לאורך יותר מעשור, תוך השוואה בין מטופלים שהחלו לקבל זריקות ממשפחת GLP-1 לבין מטופלים שטופלו בתרופות ותיקות יותר לסוכרת.

אחד הממצאים הבולטים נוגע להבדלים בין קבוצות המטופלים. בקרב נשים שקיבלו את הטיפול נרשם סיכון נמוך ב-22% לפתח דמנציה בהשוואה לקבוצת הביקורת, ואילו בקרב בני 65 ומעלה נמצא סיכון נמוך ב-18%. בשתי הקבוצות הקשר היה בולט יותר מהנתון הכללי שנמצא במחקר, שעמד על 14%.

פרופ' דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרפאה לטיפול בהשמנה בבית החולים השרון, שהיה ממובילי המחקר, הסביר כי הקשר בין השמנה, סוכרת ובריאות המוח מוכר למחקר הרפואי. לדבריו, שתי המחלות קשורות לתהליכים של דלקת כרונית, עמידות לאינסולין ופגיעה בכלי הדם, העלולים להשפיע לאורך זמן גם על תפקוד המוח ולהעלות את הסיכון לדמנציה.

"המחקר שערכנו מראה כי לתרופות ממשפחת GLP-1, שכבר חוללו מהפכה בטיפול בהשמנה ובסוכרת, עשוי להיות ערך מוסף משמעותי בהגנה על המוח, בייחוד בקרב נשים ובני 65 ומעלה", אמר פרופ' דיקר.

לדבריו, הממצאים מעלים את האפשרות שבעת בחירת טיפול תרופתי לחולי סוכרת והשמנה יהיה מקום להביא בחשבון גם את השפעתו האפשרית על בריאות המוח. עם זאת, האפשרות הזאת עדיין מחייבת מחקר נוסף.

החוקרים מצביעים על כמה מנגנונים שעשויים להסביר את הקשר שנמצא. ד"ר וויסאם אבו אחמד, חוקר באגף תכנון ואסטרטגיה של כללית ומרצה בכיר לביוסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית, ציין כי מחקרים קודמים מצביעים על פעילות של תרופות GLP-1 גם בקולטנים במוח, לצד השפעה אפשרית על תהליכים דלקתיים עצביים ועל תגובת תאי המוח לאינסולין.

"מעבר לכך שתרופות אלו מאזנות את רמות הסוכר ומפחיתות משקל, מחקרים מצביעים על כך שהן פועלות גם על קולטנים במוח, מפחיתות תהליכים דלקתיים עצביים ומשפרות את תגובת תאי המוח לאינסולין", הסביר ד"ר אבו אחמד.

לצד הממצאים המעודדים, הוא הדגיש את המגבלה המרכזית של המחקר: "למרות שנדרשים ניסויים קליניים נוספים כדי להוכיח סיבתיות מלאה, הממצאים פותחים פתח לגישה טיפולית רחבה יותר בחולי סוכרת והשמנה".

לפיכך, המחקר אינו מוכיח כי נטילת אוזמפיק, סקסנדה או תרופה אחרת ממשפחת GLP-1 מונעת דמנציה, ואינו מבסס המלצה להשתמש בתרופות אלה לצורך מניעתה. הממצא המרכזי הוא קשר סטטיסטי בין הטיפול לבין שיעור נמוך יותר של התפתחות המחלה באוכלוסיית המטופלים שנבדקה.