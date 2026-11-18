משלחת של אנשי דת המשמשים כקציני משטרה מעשרות מדינות ברחבי ארצות הברית, מטעם ארגון ICPC הגיעה אתמול לסיור מיוחד בישראל.

מטרת הביקור: להכיר מקרוב את מערך החירום וההצלה של זק"א ואת פעילותו הענפה בשגרה ובחירום, הן בארץ והן בזירות אסון ברחבי העולם.

את פני המשלחת קיבל נציג הנהלת זק"א, הרב יוסף שוינגר, שהעביר לחבריה סקירה מעמיקה על פעילות הארגון - המוכר רשמית על ידי האו"ם - ועל פריסת היחידות המבצעיות הפועלות באיתור, חילוץ ומתן מענה באירועי טרור ובאסונות מורכבים.

במהלך המפגש צפו האורחים במצגת ייחודית שהמחישה את האתגרים הניצבים בפני אלפי מתנדבי הארגון, ואת מחויבותם העליונה לשמירה על כבוד האדם וכבוד המת גם בתנאי הקצה הקשים ביותר.

רגע שיא מרגש במיוחד נרשם כאשר מתנדב זק"א, נתן קניג, שיתף את קציני המשטרה האמריקנים בחוויותיו האישיות מפעילות הצוותים מאז מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר.

קניג תאר בפניהם בגילוי לב את המראות הקשים בזירות הטבח ואת העבודה המורכבת, הרגישה והסיזיפית שביצעו המתנדבים מתוך שליחות ומסירות נפש יוצאת דופן כדי להבטיח שכל נרצח יובא לקבורה כהלכה.

חברי המשלחת, המורגלים בעבודה משטרתית וליווי רוחני בשעת חירום מעבר לים, הביעו תדהמה והתפעלות עמוקה מהיקף העשייה, מהמקצועיות ומהרוח ההתנדבותית של אנשי זק"א.

הם הדגישו את חשיבות ההיכרות ההדדית והידוק שיתוף הידע המקצועי והבינלאומי בין גורמי הצלה ואנשי דת הפועלים לצד כוחות הביטחון ברחבי העולם.