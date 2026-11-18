בכירי רבני הציונות הדתית פנו היום (רביעי) להנהגה הרבנית של הציבור החרדי, ובראשה הרב דב לנדו והרב משה הלל הירש, בקריאה למנוע הקמת ממשלה בהשתתפות מפלגות השמאל, המפלגות החרדיות והמפלגות הערביות.

במכתב שהעבירו לחברי מועצת גדולי התורה הציגו הרבנים נימוקים הלכתיים נגד הקמת ממשלה שאינה נשענת על רוב יהודי, והזהירו מפני ההשלכות של תלות פוליטית במפלגות הערביות.

על הפנייה חתומים רבנים מנשיאות ומהנהלת ארגון "רבני תורת הארץ הטובה", ובהם הרב יעקב אריאל, הרב דוד חי הכהן, הרב איסר קלונסקי והרב איתן איזמן. המכתב נשלח על רקע המגעים להקמת הממשלה הבאה והאפשרות שהמפלגות החרדיות ישתפו פעולה עם המפלגות הערביות במסגרת הקואליציה.

בפתח המכתב הדגישו הרבנים כי פנייתם נעשית מתוך אחריות ציבורית והלכתית משותפת, ומתוך רצון להציג בפני ההנהגה החרדית את עמדתם בסוגיה.

"אנו פונים אליכם ובאים גם בשם הציבור הנשמע לנו, שהוא צמא לדבר ד' זו הלכה", כתבו. "עומדת על הפרק שאלת הקמת ממשלה בישראל, שלא תישען על רוב יהודי אלא בצירוף נוכרים. משמעות הדבר: שימונו נוכרים כשרים בממשלה, אשר ישלטו על ישראל עם הקודש בארץ הקודש".

בהמשך הרחיבו הרבנים את טענתם. "גם עצם ההישענות על נוכרים משמעותה שהנוכרים הם שישליטו על עם ישראל ממשלה שכל החלטותיה יהיו תלויות בהסכמתם ומקובלות על דעתם. גם זוהי בעצם שררה", כתבו.

לצד הנימוקים ההלכתיים, התייחסו הרבנים גם לעמדותיהן של המפלגות הערביות כלפי אויבי ישראל. "נכרים אלו מזדהים עם אויבינו, שידיהם מגואלות בדמי אלפי אחינו בני ישראל שנטבחו על ידם באכזריות שאין דומה לה, שמזימתם להשבית את שם ישראל מן הארץ, חלילה", כתבו הרבנים.

בסיום המכתב פנו הרבנים ישירות לעמיתיהם בהנהגה החרדית, הדגישו את השותפות הדתית והציבורית בין המחנות וקראו להם לפעול למניעת הקמת הממשלה במתכונת המתוארת. "כולנו אחים יחד לשמירת התורה ומצוותיה ולשלום אחינו בית ישראל ד' ישמרם. אנו מבקשים מכם לא לתת יד לפשע נורא זה שאחריתו מי ישורנה".